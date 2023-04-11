Российские дипломаты стали изгоями в мире, столкнувшись с бойкотом и насмешками: унижение показали на видео

Дипломаты США, Великобритании, Албании и Мальты демонстративно покинули неформальное заседание Совбеза ООН, когда с речью выступала детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова. Они не пожелали сидеть за одним столом с чиновницей, находящейся в международном розыске за кражу украинских детей.

Видео дня

Таким образом они также выразили протест против дезинформации, которую распространяет Москва. Как пишет Telegram-канал "Можем объяснить", "токсичные" дипломаты РФ стали изгоями на международных площадках (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, более 50 стран и ЕС осудили проведение заседания с выступлением Львовой-Беловой. А Великобритания бойкотировала встречу и заблокировала телетрансляцию происшествия.

Кроме того, в видео канала показаны другие яркие демарши и примеры того, как российские дипломаты подвергаются бойкотам и высмеиванию.

Так, 1 марта 2022 года делегаты нескольких стран вышли из аудитории перед речью главы МИД РФ Сергея Лаврова во время заседания Совета по правам человека ООН в Женеве. Лаврову пришлось выступать перед пустым залом – в итоге он, недовольный приемом, досрочно улетел и с саммита G20 на Бали.

А в Индии Лавров был осмеян за фразу о "войне, развязанной против России".

На саммите ОДКБ Лавров отказался следовать указаниям фотографа и приближаться к другим дипломатам. На групповом фото лидеров ОДКБ президент РФ Владимир Путин также держался на необычно большом расстоянии от коллег.

В сентябре 2022 года Лавров, выступая на Совбезе ООН по Украине, обозвал президента Владимира Зеленского "с**иным сыном". Постпред Украины при ООН Сергей Кислица в ответ назвал логику Москвы "дебильной", а первого зампостпреда РФ Дмитрия Полянского – "одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 45 стран-членов ОБСЕ инициировали расследование похищения Россией украинских детей. Речь идет о депортации с оккупированных территорий Украины.

– В апреле 2023 года РФ возглавила председательство в Совбезе ООН. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отверг критику в адрес РФ и раскритиковал США, упомянув, что они председательствовали в 2003 году – во время вторжения в Ирак.

– Зеленский заявил, что РФ не должна участвовать в Совбезе ООН. Причина тому – война в Украине, в частности, непрекращающиеся обстрелы.

– В своей первой речи на Совбезе ООН Небензя заявил о переговорах с США. Он сказал, что РФ будет готова организовать встречу Лаврова и Блинкена в ООН, если США захотят.