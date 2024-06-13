Восемь стран ЕС призвали ограничить передвижение российских дипломатов: что известно

Восемь министров иностранных дел Евросоюза призвали ЕС запретить российским дипломатам свободно передвигаться по блоку. Также предлагается ограничить их пребыванием в странах, где они аккредитованы.

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Такое предложение евродепутаты высказали в письме к главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю. Документ, в частности, подписали министры Чехии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Румынии.

"Свободное передвижение владельцев российских дипломатических и служебных паспортов, аккредитованных в одном принимающем государстве, по всей Шенгенской зоне облегчает вредоносную деятельность", – говорится в письме от 11 июня.

Министры заявили, что разведка, пропаганда "или даже подготовка диверсий являются основной нагрузкой для большого количества российских "дипломатов" в ЕС", и хотя высылка была важна, угроза сохраняется.

"Мы считаем, что ЕС должен строго следовать принципу взаимности и ограничить передвижение членов российских дипмиссий и членов их семей только территорией государства их аккредитации", – заявили они.

"Эта мера существенно сузит оперативное пространство для российских агентов", – добавили депутаты.

Напомним, Украина выполнила все рекомендации Европейской комиссии. Теперь Европейский Союз может начать переговоры о вступлении нашего государства в это объединение.