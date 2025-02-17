Во Львовской области двое неизвестных напали на сотрудника ТЦК и помогли сбежать мобилизованному: все подробности

В Жовкве на Львовщине произошло дерзкое нападение на сотрудника Львовского ТЦК и СП, сопровождавшее двух мобилизованных на медкомиссию. Военного атаковали двое неизвестных, нанеся ему резаные раны неизвестным острым предметом.

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Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП. "Враг – на фронте. Преступник – в тылу. И наказание будет неотвратимым", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 11:30, когда военнослужащий сопровождал двух мобилизованных в КНП "Жовковская больница" для прохождения ВВК. Однако во время движения по улице Львовская на него напали двое неизвестных.

Они нанесли ему резаные раны неизвестным острым предметом, после чего один из мобилизованных скрылся.

Вероятно, нападение было попыткой создать условия для побега военнообязанного, который должен был пройти медкомиссию. В настоящее время он находится в розыске.

"Это преступление – не только проявление трусости, но и откровенное пренебрежение к тем, кто ежедневно рискует жизнью ради страны. Тысячи украинцев на передовой без колебаний выполняют свой долг. В то же время в тылу находятся те, кто выбирает путь позорного бегства, не гнушаясь даже нападением на военных. Страх смерти – естественный. Но удар в спину тем, кто защищает твою землю – это не страх, это подлость. Нападение на военнослужащего – это не просто преступление. Это измена", – отметили во Львовском РТЦК и СП.

Уже возбуждено уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины, а также проводится внутреннее расследование.

Украинцев мобилизационного возраста призывают не уклоняться от службы и исполнять свои обязанности честно.

"Не выбирайте путь преступления. Уклонение от воинского долга не только нарушает закон – оно ставит вас в ряд с теми, кто работает на врага. Обновляйте свои учетные данные в срок. Выполняйте свои обязанности честно. Ведь бегство не спасет вас от ответственности, а лишь сделает его неизбежным. Думайте не только о себе. Думайте о своей стране", – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, в Харькове мужчина напал на военнослужащего на территории районного центра комплектования и социальной поддержки. Во время нападения преступник использовал газовый баллончик и нож.

Ранее сообщалось, что в Чернигове мужчина распылил в лицо военному ТЦК перечный баллончик и угрожал телескопической палкой. После инцидента он скрылся и закрылся в квартире, однако полицейские при поддержке спецназовцев разблокировали дверь и провели обыск. У фигуранта изъяли около 1 кг конопли и 200 патронов.

Как сообщал OBOZ.UA, в воинских частях и ТЦК усилилась охрана после серии терактов, проведенных по заказу спецслужб РФ, в том числе с участием смертников. Правоохранители ведут следствие по всем случаям нападения.

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