В Венгрии парламентская партия заявила претензии на Закарпатье, 'если Украина падет'

В Венгрии снова заговорили о территориальных претензиях к Украине. Депутат Национальной ассамблеи Венгрии, лидер правой партии Mi Hazánk Mozgalom Ласло Тороцкаи заявил, что "вопрос Закарпатья должен быть решен".

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По словам венгерского политика, в случае поражения Украины в войне с Россией Венгрия будет претендовать на этот регион Украины. Об этом Тороцкаи сказал в своем выступлении на ежегодном мероприятии возглавляемой им партии, которое проходило в субботу, 27 января, в Будапеште.

В ходе выступления венгерский политик заявил, что российско-украинская война "уничтожит Европу" и "разрушит экономику континента". Не удержался он и от конспирологии, заявив о том, что Украину "купит BlackRock" – одна из крупнейших инвестиционных компаний мира со штаб-квартирой в Нью-Йорке с активами более 10 триллионов долларов. И президент Украины Владимир Зеленский, мол, ей в этом "с удовольствием помогает".

Тороцкий также заявил, что у его политической силы "четкая позиция" относительно российской агрессии против Украины, которая предусматривает "немедленное прекращение огня, мир и урегулирование путем переговоров". Причины же войны он видит в "давлении" из "глобалистов Запада".

В то же время Тороцкаи заговорил об украинском Закарпатье, вопрос которого, по его словам, должен быть решен.

"Если после окончания этой войны Украина потеряет государственность, мы как венгерская сторона будем претендовать на Закарпатье", — заявил венгерский политик.

Тороцкая не впервые делает подобные выпады в адрес Украины. Так, в ноябре 2022 года он поздравил Польшу с Днем Независимости, опубликовав в своем Twitter фото командующих Польшей и Венгрии, сделанное после оккупации Закарпатья венгерскими войсками в 1939 году. Фотографию Тороцкаи сопроводил фразой "Встретимся снова на общей польско-венгерской границе".

На такие претензии со стороны депутата Нацасамблеи Венгрии тогда отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Там назвали призыв Тороцкаи неприемлемым и призвали правительство Венгрии осудить высказывания депутата, поскольку они "подрывают двусторонние отношения и не отвечают духу добрососедства".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал вторжение России в Украину "военной операцией". По его мнению, то, что происходит в Украине, войной назвать нельзя, потому что война, мол, не была объявлена.

Также он регулярно выступает с заявлениями, что Украина не сможет одержать победу на поле боя, а министр иностранных дел страны Петер Сиярто весной в ходе конференции партии Орбана "Фидес" выступил на фоне карты "Великой Венгрии" времен Первой мировой войны, куда на тот момент входили территории независимых государств, в частности Украины.