Не только венгры: румынская оппозиция заявила о желании аннексировать украинские территории и выйти из НАТО

Один из лидеров партии "Альянс за объединение румын" Клаудиу Тырзиу заявил, что хочет аннексировать украинские территории и выйти из НАТО. По его словам, "нужна оттепель в отношениях между Румынией и Россией ".

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Об этом сообщает румынская редакция Newsweek. Политик еще в первые дни вторжения в Украину взвыл о готовности протянуть России руку.

"Мы не будем по-настоящему суверенными до тех пор, пока не реинтегрируем румынское государство в его естественных границах! Южная Бессарабия, Северная Буковина, Земля Герца, Закарпатье - все, что было и является частью румынской нации, должно вернуться в границы границ одной и той же государства", – подчеркнул Тырзиу.

"Альянс за объединение Румынии" имеет 13 из 136 мест в Сенате и 29 из 328 мест в Палате депутатов, то есть почти 10%. АОР имеет 19% поддержки среди населения, и это вторая партия по популярности в стране после правящей Социал-демократической партии.

Но в Румынии ситуация все равно лучше, чем в Венгрии, поскольку правящая партия является максимально проевропейской. Во-вторых, Социал-демократическая партия находится в коалиции с либералами, которые на третьем месте имеют 19% и на двоих имеют значительное преимущество над оппонентами. Парламентские выборы в Румынии пройдут в марте 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, министерша иностранных дел Румынии Луминица-Теодора Одобеску заявила, что идею о так называемом замороженном конфликте рассматривать нельзя.

"Если государство-агрессор Россия не терпит стратегическое поражение на войне в Украине, то оно не остановится на украинской границе. Речь идет не только о выживании Украины, но и безопасности Европы", – подчеркнула она.

Одобеску заверила, что Румыния будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" и призвала Запад усилить санкции против Москвы.

Также сообщалось, что румынские фермеры 18 января заблокировали сельскохозяйственной техникой пункт пропуска "Халмеу - Дякове". Движение на выезд из Украины грузовиков временно приостановлено.

Ранее стало известно, что в Венгрии снова заговорили о территориальных претензиях к Украине. Депутат Национальной ассамблеи Венгрии, лидер правой партии Mi Hazánk Mozgalom Ласло Тороцкаи заявил, что "вопрос Закарпатья должен быть решен".

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