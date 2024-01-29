Россия создает информусловия для дестабилизации Молдовы: в ISW объяснили цель Кремля

Руководство страны-агрессора Россия продолжает создавать информационные условия для дестабилизации Молдовы с целью предотвращению интеграции страны в Европейский Союз. В частности, Кремль в очередной раз выдвигает претензии Молдове, связанные с Приднестровьем.

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По мнению аналитиков, РФ может создавать информационные условия для оправдания будущей агрессии против Молдове под предлогом защиты своих "соотечественников за рубежом" и "русского мира". Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Политическое руководство Росси пожаловалось, что Молдова начала "разрушать свою связь" со странами СНГ и якобы планирует покинуть содружество до конца 2024 года. Также в РФ заявили, что урегулирование приднестровского вопроса в Молдове находится в "глубоком кризисе" и выдали, что Россия якобы готова исправить ухудшение отношений между Молдовой и Приднестровьем "в качестве посредника и гаранта". В свою очередь вице-премьер Молдовы Олег Серебрян заявил, что его страна не вернется к переговорному процессу по Приднестровью в формате, в котором участвует Россия, до тех пор, пока продолжается российская агрессия против Украины.

Аналитики ISW также отметили, что РФ обвиняла Украину в отказе и игнорировании Минских соглашений, которые в значительной степени заморозили конфликт после российского вторжения в 2014 году в преддверии полномасштабной войны. По их мнению, Россия, вероятно, создает информационные условия, чтобы выдвинуть аналогичные претензии против Молдовы. ISW ранее подсчитал, что Кремль, скорее всего, создает информационные условия для оправдания будущей агрессии против Молдове под предлогом защиты своих "соотечественников за рубежом" и "русского мира".

Кремль может попытаться оправдать свою агрессию или усилия по дестабилизации в Молдове, утверждая, что жители Приднестровья якобы находятся в опасности из-за предполагаемого отказа Молдовы от процесса приднестровского урегулирования.

Ранее сообщалось, что РФ пытается использовать непризнанное Приднестровье для дестабилизации ситуации в Молдове. В частности, Кремль готовит информационную почву для оправдания своей эскалации в регионе.

Напомним, Россия поручает действующим лицам в непризнанной республике Приднестровья создать информационные условия для возможной операции под чужим флагом. Она готовится к реализации в рамках более широких усилий Кремля по дестабилизации Молдовы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Молдовы Майя Санду сказала, что Запад не должен разрешить российскому диктатору Владимиру Путину одержать победу в Украине. Если президента страны-агрессора не остановить сейчас, он пойдет дальше.

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