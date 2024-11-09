Майю Санду официально объявили президентом Молдовы: ЦИК подвел итоги выборов

Центральная избирательная комиссия Молдовы9 ноября утвердила протокол с результатами голосования во втором туре выборов президента республики. Таким образом, ЦИК страны официально признал выборы состоявшимися.

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Как сообщил Центризбирком республики, действующий президент республики Майя Санду победила во втором туре. Она объявлена избранным президентом Молдавии.

Согласно протоколу итоговых результатов президентских выборов от 3 ноября, утвержденному в ЦИК, из 1 680 569 голосов 930 139 получила именно Майя Санду как кандидат Партии действия и солидарности. 750430 голосов было отдано за кандидата от Социалистической партии Молдовы, бывшего генпрокурора Александр Стояногло.

В целом, по данным ЦИК, на избирательные участки явились 1 699 945 избирателей. Это 54,31% от общего количества граждан, зарегистрированных в стране в качестве избирателей.

Теперь утвержденные в ЦИК отчеты о результатах, организации и проведении выборов президента 20 октября и 3 ноября передают на рассмотрение Конституционного суда. У последнего есть 10 дней, чтобы рассмотреть документы и принять решение о подтверждении результатов выборов.

В Молдове только Конституционный суд может признать мандат президента.

Как сообщал OBOZ.UA, действующая президент Молдовы Майя Санду выиграла очередные выборы, получив более 55% голосов. Ее соперником был бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, представлявший пророссийскую партию социалистов, но набравший 44,6% голосов.

Победу Майи Санду на нынешних президентских выборах уже прокомментировали в США. Там заявили, что Россия всеми силами пыталась сорвать президентские выборы в Молдове, используя финансирование, подкуп и грязные технологии. Но, несмотря ни на что, Кремлю не удалось подорвать демократию в этой стране.

В частности, страна-агрессор организовала бесплатный транспорт для находящихся в РФ граждан Молдовы, чтобы они смогли проголосовать на президентских выборах на родине. Сначала эти люди долетели самолетом из Москвы в Стамбул, а оттуда отправились в Болгарию – в Турции пассажиров встретили три автобуса с молдавскими номерами.

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