Россия пытается купить у КНДР артиллерийские снаряды: разведка США выяснила детали

В Соединенных Штатах Америки заявили, что получили разведывательные данные о том, что страна-агрессор Россия пытается расширить военное сотрудничество с Северной Кореей. Москва хочет приобрести у КНДР партию боеприпасов для использования на фронте в Украине.

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Об этом сообщил на брифинге в четверг, 3 августа, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу во время визита в Пхеньян пытался убедить страну продать партию снарядов, передает Укринформ.

Кирби отметил, что если сделка такого рода между Москвой и Пхеньяном состоится, это будет прямое нарушение ряда резолюций Совета Безопасности ООН.

Представитель Белого дома сказал, что Вашингтон продолжит прилагать усилия, чтобы помешать любым попыткам Кремля приобрести оружие в Северной Корее или любом другом государстве.

По словам Кирби, российский диктатор Владимир Путин буквально впал в отчаяние из-за снарядного голода, если обращается к таким странам как Иран или Северная Корея. Это может говорить о сильном влиянии западных санкций на российскую военную машину.

Напомним, что российский министр обороны Сергей Шойгу, прибывший 25 июля с визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику, назвал КНДР "важным партнером", связанным с РФ общей границей и "богатой историей сотрудничества". Он заявил о желании Москвы усилить оборонное взаимодействие с Пхеньяном.

В СМИ заявили, что через несколько дней после встречи Шойгу с Ким Чен Ином, российский военный самолет выполнил рейс в Пхеньян. Аналитики предположили, что во время встречи было заключено соглашение о вооруженном сотрудничестве.

Как сообщал OBOZREVATEL, США заявили о готовности вводить санкции против государств, которые окажут России военную помощь для ведения войны против Украины. Эти ограничения могут быть применены в том числе против КНДР, если она предоставит РФ боеприпасы, оружие или военную технику.

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