Последний американский солдат не покинул еще землю Афганистана, а из Москвы уже понеслись в США предложения, общий смысл которых – готовы помочь вам воевать дальше. Понравилось. Сидели 20 лет за НАТОвским щитом и забот не знали. Хотят продолжения.

Через "Коммерсант" власти слили новость, что Путин предложил в Женеве Байдену использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии.

Если факт имел место, то понятно, почему решили использовать прессу – прошел месяц, а ответа от Соединенных Штатов на "щедрое предложение" нет.

Тогда, опять через "Коммерсант", дослали еще одно предложение – "речь могла бы идти об обмене информацией". (Кто вам, чудакам, будем раскрывать свои информационные возможности?) Одновременно, это очередная грубая пропагандистская выходка – выставить себя конструктивными парнями.

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Хотя позиция Лаврова проникнута не только антиамериканизмом, он еще занят подзуживанием стран Средней Азии противостоять предложениям Соединенных Штатов. Одновременно, это – попытка шантажа. Духа сотрудничества там нет.

Но "щедрое предложение" предоставить США базы - глупость. Ничего, кроме слабости и неуверенности здесь прочесть нельзя. Большая ошибка была устроить слив. Все равно, что публично раздеться.

Получается, что власти России понимают – в одиночку тяжело противостоять угрозе из Афганистана, необходимо партнерство с США, которые по факту, имея в виду украинские события, назначены главным противником и против которых годами на госТВ ведется пропаганда.

Возможно, что это еще одна попытка (как было с Сирией в 2015 году) проложить дорогу к мифической "новой Ялте". Если так, то здесь снова признание слабости, проверенной годами невозможности победить в противостоянии с Соединенными Штатами и Европой.

Выглядит все это так, что Россия не в состоянии заполнить вакуум, который образуется в регионе, после ухода Соединенных Штатов из Афганистана. Страна не способна стать лидером в регионе, не имеет ресурсов для такого лидерства. Когда встал практический вопрос о том, чтобы заменить США, которые по уверению Лаврова в Афганистане провалились, выяснилось, что кроме надувания щек, идейной растерянности и мелкой дипломатической суеты, предложить нечего.

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