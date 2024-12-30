Новый лидер Сирии расхваливал отношения с Россией и объяснил, сколько продлится организация выборов

Фактический новый лидер Сирии, который возглавил наступление оппозиции, свергнувшее Башара Асада, Ахмед аш-Шараа (известный как Абу Мохаммед аль-Джулани) заявил, что хочет сохранить отношения с Москвой. Он назвал Россию "второй самой мощной страной в мире".

Видео дня

В интервью Al Arabiya News он отметил, что не хочет, чтобы РФ уходила из Сирии, поскольку у Дамаска есть "стратегические интересы" с Москвой. Страна-агрессор, по его словам, "имеет большое значение".

"Мы не хотим, чтобы выход России из Сирии подорвал ее отношения со страной", – сказал он.

Россия, как известно, была ближайшим союзником режима сирийского диктатора Башара Асада, который в течение многих лет оставался у власти во многом благодаря поддержке российской армии, наносившей удары по повстанцам и сирийским городам.

Также Ахмед аль-Шараа заявил, что организация выборов в Сирии может занять до четырех лет, поскольку для этого требуется всеобъемлющая перепись населения. В то же время разработка новой конституции может занять три года.

По его словам, сирийцы начнут видеть значительные улучшения в государственных услугах уже в течение года. Освобожденная Сирия обеспечит безопасность региона и Персидского залива на следующие 50 лет.

Лидер Сирии подтвердил, что переходная администрация ведет переговоры с возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами (СДС), которые поддерживаются США, по урегулированию кризиса на северо-востоке Сирии, с целью дальнейшей интеграции СДС в национальные вооруженные силы.

Вместе с тем, аль-Шараа выразил надежду, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом отменит санкции в отношении Сирии.

"Мы надеемся, что новая администрация Трампа не будет следовать политике своего предшественника", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Абу Мухаммед аль-Джулани (Ахмед аль-Шараа) достиг соглашения с другими группами касательно объединения в одну силу под руководством минобороны. Таким образом, повстанческие группировки будут распущены, а из них сформируют новую армию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!