Россия начала выводить свои войска из Сирии: новые спутниковые снимки

На новых спутниковых снимках видно, что Россия начала подготовку к выводу войск из своей военной базы в Сирии. На авиабазу Хмеймим прибыли девять военно-транспортных самолетов, которые могут принимать тяжелое оборудование.

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Кадры опубликовали Maxar Technologies и Planet Labs, передает канал "Важные истории". Компании также показали фото российских кораблей, которые плывут по Средиземному морю от берегов Сирии.

Так, отмечается, что на Хеймим прибыли два грузовых самолета Ан-124 (крупнейшие в мире грузовые самолеты, которые способны перевозить до 150 тонн груза), три транспортных самолета Ил-76, а также грузовые самолеты более мелких моделей – три Ан-32 и один Ан-72.

СМИ пишут, что у самолетов открыты носовые отсеки для приема тяжелого оборудования.

Аналитики утверждают, что на одном из снимков российские военные разбирают ударный вертолет Ка-52, чтобы подготовить его к погрузке. Еще эксперты идентифицировали части зенитно-ракетного комплекса С-400, который, видимо, тоже готовят к отправке домой.

Российские пропагандисты на протяжении дня публиковали видео российских военных колонн, движущихся по направлению к авиабазе Хмеймим.

Ранее в американским Институте изучения войны отметили, что Россия могла достичь соглашения с отдельными элементами сирийской оппозиции о контроле над своими военными базами в Сирии. Гарантирует ли предполагаемое соглашение безопасность этих баз в стране в долгосрочной перспективе, пока не ясно.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в украинской разведке заявляли, что для отступления из Сирии россияне задействовали караван военно-транспортных самолетов, на которые грузят остатки войск, вооружений и техники. Также Кремль привлек к эвакуации дополнительные объекты флота. В то же время, как показывают спутникавые фото, несколько кораблей ВМФ РФ покинули базу в сирийском Тартусе.

Российское командование стягивает остатки своих военных подразделений из отдаленных районов Сирии именно на базы в Тартусе и Хмеймиме. Ожидая эвакуации, российские военные пьют и мародерят.

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