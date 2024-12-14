Боятся, что накроют огнем: российские военные жалуются, что не могут сбежать из Сирии

Российские военные испытывают трудности с эвакуацией из Сирии после падения режима сирийского диктатора Башара Асада. Сотни оккупантов боятся выдвигаться из провинции Хомс в направлении авиабазы в Хмеймиме, откуда Россия вывозит личный склад и оружие, из-за опасности попасть под огонь.

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Россия даже пыталась выторговать у военных контингентов других государств в Сирии "гарантию неприкосновенности" для российских войск, личный состав и технику россияне самолетами вывозят на территорию РФ. О ситуации на 14 декабря рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"В Сирии россияне скулят из-за сложностей эвакуации своих солдат. Сотни российских военных не могут добраться из провинции Хомс до авиабазы в Хмеймиме, потому что боятся, что их колонну накроют огнем", – отметили в ГУР.

Чтобы вывести свой контингент, Кремль отправил на переговоры с представителями военных контингентов других государств в Сирии "гонца" – полковника ВС РФ Дмитрия Мотренко. Он, отметили в военной разведке Украины, "выпрашивал гарантии неприкосновенности для солдат-агрессоров, ожидающих в районе аэродрома Т4". Речь идет о крупной авиабазе Эт-Тияс (в Сирии ее называют также Тифор (от англ. Т Four). Она расположена в 50 километрах к западу от Пальмиры в провинции Хомс и использовалась также российскими войсками. Там российская группировка сейчас оказалась отрезанной от основных сил.

"Процессом вывода россиян из Сирии пользуются некоторые вооруженные группировки: вешают российский флаг на свои колонны как прикрытие для беспрепятственного передвижения, в том числе по трассе М4", – добавили в ГУР.

Также в военной разведке Украины рассказали, что в Сирию прибыли наемники из российских частных военных компаний, в том числе из минобороны РФ "Африканского корпуса". Перед ними поставлена задача обеспечить безопасность подразделений РФ, двигающихся из глубины Сирии в базы на побережье.

Так, 13 декабря 2024 года около тысячи российских военных колонной вышли из-под Дамаска в Тартус и Хмейм.

"К продолжающейся операции по эвакуации российского военного контингента из Сирии государство-агрессор планирует привлечь еще по меньшей мере 25 военно-транспортных самолетов ― перебрасывать войска, вооружение и технику из Хмеймима в Ростов-на-Дону, Чкаловск и Владивосток", – добавили в ГУР.

Напомним, 13 декабря в сети появились новые спутниковые снимки, зафиксировавшие, как Россия выводит свои войска из Сирии.

Между тем в Турции заявили, что именно Анкара убедила Россию и Иран не поддерживать Асада, диктатор после звонков из Москвы и Тегерана заявил, что слагает с себя полномочия.