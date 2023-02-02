Блог | Орест Сохар: Мордор вассализирует Африку: "империи" нужны новые прокси-колонии

Россия вплотную занялась африканским континентом. Кремль влияет уже не только на кошельки диктаторов, но и на головы аборигенов.

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Лавров (известный в народе как мрачная лошадь) дружеским галопом уже дважды за полгода пересек Африку. На днях он смог насладиться этническими танцами с бубном в Эсватине, Эфиопии, Уганде, Конго, ЮАР, Анголе, Эритрее. Однако формальной потребности гарцевать Лаврову по африканскому континенту нет.

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Більшість цікавих кремлеві режимів контролюються "Вагнером". Це означає, що частину африканських диктаторів Прігожин міг би – з "офіційним візитом" – конвоювати до Московії у багажному відсіку літака.

Інші африканські візаві самі прилітають до кремля за грішми, здаючи в оренду свої голоси в ООН.

Офіційні медія публікують слабеньку версію причин візиту: "Лавров здійснив суттєвий прорив у взаєминах з державами"... з якими проривати геть нічого.

Конаючій імперії потрібно відновити свої політичні та економічні впливи, бодай десь, бодай – якійсь.

Лавров проповідував у Африці одну і ту ж мантру: "Українці – нацисти, колективний захід прагне знищити горду РФ. Лише Росія принесе процвітання Африці".

У світі виявляють дедалі більше проросійських ботоферм, що працюють на одурманення Африки. Задача – погіршення взаємин між континентом та Заходом, блокування підтримки України. Про останню таку "лавочку" написала ВВС.

Проповіді російської пропаганди мають не лише політичну мету: імперії потрібно збувати весь той непотріб, який виробляється морально відсталою російською промисловістю. Ось, наприклад, до контрольованого "Вагнером" Зімбабве Лука мало не в президентському літаку притяг білоруський трактор. Так і сказав: були б тут американці, не було б тут мого раритету.

Лукашенко при цьому додав: "Африка давно прокинулася, без неї світ розвиватися не може". Схоже, розбудили її Прігожин та Лавров. А світ – це мордор.

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