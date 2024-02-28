'Россия не может быть миротворцем': МИД Украины отреагировало на обращение 'Приднестровье'

Украина призвала к мирному урегулированию приднестровского конфликта. При этом суверенитет и территориальная целостность Республики Молдова должны соблюдаться.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины. Ведомство предостерегло от деструктивных внешних вмешательств в отношениях между Кишиневом и Тирасполем.

Подчеркивается, что Украина выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдавии.

В министерстве считают переговорный формат "5+2" нефункциональным в связи с присутствием в нем государства-агрессора России, которое не может выступать в роли миротворца.

Украина является и остается активным участником процесса приднестровского урегулирования и выделяет его основной целью реинтеграцию Республики Молдова и продолжает выступать за скорейший вывод с территории приднестровского региона Молдовы российских войск.

Кроме того, должны быть утилизированы боеприпасы в Колбасной, а военная миссия на Днестре переформатирована в гражданскую.

"В течение десяти лет Украина противостоит российской агрессии и уже более двух лет сопротивляется полномасштабному вторжению России. Наше государство как никто другой знает, что такое ужасы войны, и какова цена мира", - подчеркнули в МИД.

В ведомстве заявили, что продолжит прилагать все усилия для предотвращения каких-либо попыток России дестабилизировать Молдову или другие страны региона.

Как сообщал OBOZ.UA, в непризнанном Приднестровье (оккупированная территория Молдовы) так называемые депутаты всех уровней 28 февраля провели съезд. Роспропаганда анонсировала, что они намерены обратиться за "помощью" в Россию, и это оказалось правдой.

В Москве заявили, что внимательно рассмотрят все обращения съезда депутатов Приднестровья после консультаций с президентом и МИД РФ.

В итоге т.н. политики пожаловались на "экономическую блокаду" со стороны Молдовы и утвердили декларацию с просьбой Кремля о помощи.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов 22 февраля заявлял, что депутаты непризнанного Приднестровья не планируют обращаться на съезде к российскому диктатору Владимиру Путину по поводу принятия "республики" в состав государства-агрессора РФ.

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