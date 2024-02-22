'Приднестровье' может попроситься в состав РФ: что происходит и как отреагировали официальные власти Молдовы

В Тирасполе на 28 февраля 2024 года назначен "съезд депутатов всех уровней". Команда провести это мероприятие якобы пришла из Москвы.

Об этом в соцсетях сообщил приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба. По его мнению, на съезде должна быть озвучена просьба "от имени граждан, проживающих на левом берегу Днестра принять Приднестровье в состав России ".

На следующий день, 29 февраля, об этой "просьбе" якобы объявит президент Владимир Путин в своем обращении к Федеральному Собранию, которое затем в ускоренном порядке примет решение его удовлетворить.

Приднестровский оппозиционер предполагает, что проведение этого мероприятия станет в один ряд с недавно организованным в Тирасполе митингом протеста против так называемого "экономического давления Молдовы" и "показать, что народ Приднестровья в едином порыве осуждает власть Кишинева".

Анализируя ситуацию, Чорба предполагает, что именно с этим связано и недавнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что "Москва не оставит в беде своих граждан, проживающих в Приднестровье".

Оппозиционер призвал так называемых приднестровских депутатов всех уровней не допустить принятия такого обращения, которое, по его опасениям, неизбежно даст Владимиру Путину "юридическое право нанесения удара по территории Молдовы, включая Приднестровье, по любой причине".

Геннадий Чорба открыто обратился также к президенту Молдовы Майе Санду с претензией по поводу бездействия и нечеткости позиции по проблеме Приднестровского региона:

"Госпожа президент, ваше окружение всячески вас пугало тем, что Россия нанесет удар по территории Молдовы. Вы не учли одного — психология нынешнего руководства РФ, в частности Путина, очень похожа на психологию Гитлера. Попытки усмирить таких, как они, приводят к растущему аппетиту агрессора. Живите и дальше в своем, вымышленном мире, где вы думаете, что все проблемы рассасываются, если их не трогать руками", – говорится в его обращении.

Подытоживая свои размышления, Геннадий Чорба делает вывод: "Понятно, что это провокация, которая должна заставить власть в Кишиневе и Киеве реагировать на такое событие. А я не уверен, что они после этого решения и дальше будут стремиться решить приднестровский вопрос мирным путем".

Управление по реинтеграции правительства Молдовы выступило с комментарием в связи с появившейся в публичном пространстве информацией о мероприятии.

"Офис политики реинтеграции внимательно следит за ситуацией в приднестровском регионе, находясь в постоянном контакте с миссией ОБСЕ и другими международными партнерами. По имеющейся у нас информации нет оснований считать, что ситуация в регионе может ухудшиться", – говорится в заявлении ведомства.

Исполнительный директор Украинского института будущего, советник командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша Вадим Денисенко в своем блоге высказал убеждение, что на съезде никаких реальных решений принято не будет. Максимум – громкие заявления без последствий. Кремль, вероятно, тоже не заинтересован в таком развитии событий. В Москве понимают, что не смогут защитить регион, если после пророссийской декларации Тирасполь Кишинев и Киев примут решение о ликвидации сепаратистского статуса региона.

Кроме того, считает Денисенко, показательна позиция Гагаузии. Глава региона Евгения Гуцул планирует участие в экономическом саммите в Стамбуле, а не готовится к возможному кризису, который неизбежно вызвал бы решение Приднестровья о вхождении в состав России.

Да и в других непризнанных республиках тоже не спешат растворяться в "русском мире". 21 февраля глава Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика, конечно, заинтересована в присоединении к Союзному государству России и Беларуси, но "при сохранении собственной независимости республики". И – не раньше, чем через 5-10 лет.

Денисенко убежден, что Тирасполь собирает съезд для давления на Кишинев, а не для подготовки "челобитной" в Москву. Дело в том, что Молдова с 1 января начала взимать пошлины с товаров приднестровских компаний. Деньги идут в бюджет Молдавии. По подсчетам приднестровских таможенных органов, Приднестровье теряет до 16 миллионов долларов в год.

Это не устраивает ни политические элиты Приднестровья во главе с президентом самопровозглашенной Красносельской республики, ни деловые круги – прежде всего корпорацию "Шериф", которая играет ключевую роль в экономике региона.

Поэтому съезд нужен, чтобы показать Кишиневу готовность Тирасполя бороться не только за 16 миллионов долларов, но и против других возможных таких решений.

Еще до того, как было объявлено о созыве съезда, состоялись контакты украинского МИД с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и вице-премьером Молдовы по вопросам реинтеграции Олегом Серебряном. Была достигнута договоренность об обработке вопроса возобновления консульских услуг в Приднестровье. Это – явный сигнал о том, что никаких реальных шагов в сторону России Приднестровья делать не будет.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Молдовы Мая Санду считает, что Россия вскоре попытается дестабилизировать ситуацию в стране. По ее мнению, Кремль предпримет действия весной 2024 года, когда в Молдове стартует президентская предвыборная кампания.

В Институте изучения войны тоже считают, что Россия, вероятно, снова попытается посеять политическую нестабильность и раскол в Молдове. Таким образом, РФ надеется отвлечь внимание международного сообщества от войны в Украине.

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