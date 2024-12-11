Несколько российских кораблей покинули военную базу в сирийском Тартусе. Спутниковые фото

Корабли военно-морского флота России покинули базу в сирийском Тартусе, причем часть из них встала на якорь в море недалеко от побережья. Это произошло после свержения режима президента Сирии Башара Асада.

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Информацию сообщает издание Reuters. На снимке сделанном компанией Planet Labs 9 декабря, видны по меньшей мере три корабля Средиземноморского флота РФ, в том числе два фрегата с управляемыми ракетами и нефтяник.

Корабли стоят на якоре примерно в 13 км северо-западнее Тартуса. Анализ спутниковых снимков BlackSky и Planet Labs показывает, что ранее Россия размещала в Тартусе пять надводных кораблей и одну подлодку. На снимке BlackSky, сделанном 5 декабря, зафиксированы все шесть судов на военно-морской базе РФ в сирийском городе.

Спутниковые снимки от 9 декабря подтверждают заявления российских пропагандистских источников о том, что военные корабли РФ покинули базу в Тартусе и расположились у побережья по соображениям безопасности. Согласно полученным данным, российский флот покинул военно-морскую базу в период между 6 и 9 декабря.

Издание отмечает, что база в Тартусе является единственным российским центром ремонта и пополнения запасов в Средиземноморье, и Москва использовала Сирию в качестве перевалочного пункта для переброски своих военных подрядчиков в Африку и обратно.

Как сообщал OBOZ.UA, у России больше нет возможности использовать порт Тартус в Сирии и она выводит оттуда свои корабли. Спутниковые снимки, сделанные в понедельник, 9 декабря, свидетельствуют о том, что кораблей россиян уже нет в этом порту.

Бывший офицер ВМС Бельгии военно-морской аналитик Фредерик Ван Локерен отметил, что Россия, вероятно, будет вынуждена искать альтернативные базы в Средиземном море или признавать неспособность обеспечить постоянное военное присутствие в этом регионе.

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