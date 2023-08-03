Россия начала искать добровольцев в Казахстане: СМИ рассказали, как проходит вербовка

В Казахастане на экранах гаджетов интернет-пользователей стала появляться реклама, предлагающая единоразово 495 тыс. российских рублей (около 5,3 тысячи долларов) за вступление в армию РФ. Добровольцам также обещают зарплату от 190 тыс. рублей (2 тыс. долларов) в месяц и дополнительные льготы.

Видео дня

Об этом пишет агентство Reuters. Как говорится в статье, "явно ориентированная на казахов реклама" показывает флаги РФ и Казахстана и содержит пропагандистский лозунг "Плечом к плечу".

Объявления ведут на сайт, который предлагает пополнить ряды российской армии в Сахалинской области на Дальнем Востоке России. Владельцем сайта указано Агентство по развитию человеческого капитала Сахалинской области – организация, созданная местным правительством.

Операторы колл-центра заявили журналистам, что не могут комментировать размещение рекламы, и организация не ответила на их вопросы по электронной почте. Как известно, участие в военных конфликтах за границей за плату является незаконным в Казахстане.

Жители других постсоветских стран Центральной Азии рассказали Reuters, что некоторые из их соотечественников присоединились либо к российской армии, либо к российским частным наемным группам, таким как "Вагнер", но вербовка обычно происходила в России, где работают миллионы узбеков, таджиков и кыргызских рабочих-мигрантов.

"Бывший муж моей сестры погиб в Лисичанске в октябре прошлого года. Один из моих племянников присоединился к группе "Вагнера" после пребывания в российской тюрьме", – сообщил житель Таджикистана на условиях анонимности.

В Кыргызстане в мае местный житель был приговорен к 10 годам тюрьмы за присоединение к российским марионеточным силам на Луганщине. Министерство иностранных дел РФ заявило на этой неделе, что рассматривает "просьбу российского политика" о предоставлении осужденному гражданства России, чтобы Москва могла оказать давление на Бишкек для освобождения и возвращения оккупанта на территорию страны-агрессора.

Казахских рабочих-мигрантов за границей гораздо меньше из-за богатства страны, основанного на нефти, хотя вакансии на стройках на оккупированных территориях Украины также рекламируются на казахских сайтах, пишет Reuters.

В статье также отмечается, что в Казахстане живет более 3 млн "этнических россиян", и он традиционно был одним из ближайших союзников РФ. Однако Астана не поддержала то, что Москва называет "специальной военной операцией" в Украине, и призвала к миру.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На днях в прокуратуре Костанайской области Казахстана заявили, что РФ хочет втянуть казахов в войну против Украины. Так, в последнее время в соцсетях активно распространяется пропаганда о "спецоперации".

– В Казахстане женщина поставила на место россиянку, рассказав, что останется от страны-агрессора в недалеком будущем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!