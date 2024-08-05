'Россия может решить вопрос по-своему': эксперт объяснил, чем грозит стремление 'Грузинской мечты' удержать власть любой ценой

На днях появились сообщения о том, что власти Грузии боятся своего населения и будут искать защиты со стороны Кремля, а РФ может ввести войска в страну, чтобы помочь подавить возможные массовые протесты. Если правящая партия "Грузинская мечта" обратится к Москве за помощью, это станет концом этой политической силы.

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Россия же может этим воспользоваться, а грузинская армия, очевидно, не сможет оказывать ей сопротивление. Об этом в интервью OBOZ.UA сказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

"Это будет повод для того, чтобы решить грузинские вопросы с точки зрения России, как они пытались решить украинский вопрос. Пока мы сейчас видим, что "Грузинская мечта" действительно взяла курс фактически на удержание власти любой ценой. Об этом свидетельствует то, что они принимают законы от закона об иноагентах, на основании которых фактически они заблокировали европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии", – отметил он.

В таком случае Грузия перестанет существовать как государство и, возможно, превратится в российский федеральный округ или в аналог Беларуси, которая является прокси государством и фактически обслуживает Россию.

"К большому сожалению, сценарии возможны разные. То есть если это произойдет, то мы можем говорить о том, что грузинское государство закончится. Но вот тот факт, что в Грузии, например, сейчас активно преследуют грузинских граждан, которые воевали на стороне Украины, может свидетельствовать в том числе о том, что актив, который может оказывать сопротивление, сейчас в Грузии активно нейтрализуется", – отметил эксперт.

Какой может быть реакция мира

По словам Леонова, возможно только усиление санкций, должны дополнительно прорабатывать меры, которые будут больше бить по России, а не по западной экономике.

"Это может быть лишь очередным подтверждением, что Россия – агрессивное государство. Я думаю, что в этом единственный момент, каким образом можно повлиять на Россию – это усиливать военную помощь Украине, позволять бить на большую дальность американского и западного оружия и так далее. Сейчас уже мы подошли к границе взаимного влияния, и потому и Россия может идти на какие-то шаги, абсолютно противоречащие международному праву, и Запад сейчас может только усиливать давление", – сказал он.

Есть ли у "Грузинской мечты" альтернативы обращению к РФ

Единственной альтернативой для правящей партии является отказаться от антидемократических законов, в частности об иноагентах, и возвращение на путь европейской и евроатлантической интеграции, который важен для грузинского общества.

"Иначе это будет потеря власти и я думаю, что за потерей власти будут и определенные уголовные дела, потому что "Грузинская мечта", я думаю, там есть и коррупция, есть действительно вещи, которые подпадают под грузинский уголовный кодекс. Давайте будем честными, это будет означать фактически крах Бидзины Иванишвили. Я думаю, что оппоненты, когда придут к власти, они не оставят его как бизнес-единицу, которая влияет на грузинскую политику. Я думаю, будет такой вариант деолигархизации в Грузии, и возможно, в в том числе и поэтому "Грузинская мечта" так цепляется за власть, потому что понимают, что их спонсор фактически претерпевает фиаско", – выразил свое мнение Леонов.

Напомним, что пророссийская партия Грузии "Солидарность ради мира" предложила стране-агрессору России "восстановить стратегическое сотрудничество". В частности, заключить новый "Георгиевский трактат" – по аналогии с договором, который в XVIII веке утвердил переход Тбилиси под протекторат Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд. Она требует приостановить и окончательно упразднить действие закона "О прозрачности иностранного влияния".

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