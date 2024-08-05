Пророссийская партия Грузии "Солидарность во имя мира" предложила стране-агрессору России "возобновить стратегическое сотрудничество". В частности, заключить новый "Георгиевский трактат" – по аналогии с договором, который в XVIII веке утвердил переход Тбилиси под протекторат Москвы.

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Об этом сообщает издание Jam news со ссылкой на заявление главы политсилы Михеила Жгенти. Он говорит, что они уточняют "направление сотрудничества".

В то же время грузинский пророссийский политик заверил, что новый договор будет учитывать якобы рост геополитической роли России "как в мире, так и в регионе".

"Основной сутью нашего обращения будет установление новых отношений, нового соглашения, основанного на новой реальности", – сказал Жгенти.

Секретарь "Солидарности ради мира" Темур Пипия со своей стороны заявил, что их партия единственная из всех политсил в Грузии способна говорить с российской стороной об "очень важных вопросах, которые беспокоят" страну. Господствующую партию "Грузинская мечта", которую тоже часто называют пророссийской, он считает "более демократичной" и "правительственной силой".

Ранее грузинские депутаты из партии "Солидарность во имя мира" обратились к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой полностью отменить визовый режим Грузии с Россией. А после того, как Кремль таки возобновил полеты в Грузию и отменил визовые ограничения, Пипия и Жгенти одними из первых улетели в Москву.

Упомянутый "Георгиевский трактат" – это договор, который грузинское царство Картли-Кахети в 1783 году заключило с Российской империей. Документ определял протекторат и верховную власть Москвы над Тбилиси. В дальнейшем это помогло грузинскому царю Ираклию II объявить, что он навсегда отказывается признавать верховную власть Персии или любого другого государства, поскольку Россия "пообещала защищать грузин от врагов".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил США перезагрузить отношения. По его словам, это отвечает интересам обоих государств.

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