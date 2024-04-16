Россия может передать Ирану истребители и ПВО, чтобы Тегеран смог отбивать авиаудары со стороны Израиля или США – WP

Россия усиливает оборонное сотрудничество с Ираном. Москва рассматривает возможность передачи Тегерану своих истребителей и технологий противовоздушной обороны.

Если эти планы претворят в жизнь, Ирану будет легче отражать возможные воздушные удары Израиля или США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

В марте российский производитель оружия ННП "Старт" пригласил иранскую делегацию на "экскурсию" на свое производство. В слитой в сеть хакерами документации этот "тур" характеризуется как "демонстрация "научно-технического потенциала и производственных возможностей", которые Россия может предложить Ирану. Среди продукции этого предприятия – комплексы С-400, которые, по оценкам экспертов, могут выявлять и уничтожать истребители-невидимки на вооружение армий США и Израиля.

Пока неизвестно, имела ли эта "экскурсия" продолжение в виде появления у Ирана такого российского оружия. Однако источники издания уверены: после того, как Иран в 2022 году согласился поставить РФ тысячи своих дронов-камикадзе и ракет для войны против Украины, сотрудничество между двумя режимами только усилилось. В частности, пишет The Washington Post, Россия обязалась передать Ирану свои передовые истребители и технологии ПВО, которые помогут Тегерану усилить свою защиту от потенциальных будущих атак со стороны США или Израиля. На этом сходятся собеседники издания – чиновники, представители разведок США, Европы и Ближнего Востока, а также эксперты по оружию.

Начала ли Россия выполнять свои обязательства и если да, то сколько систем уже получил и успел развернуть Иран – на данный момент неизвестно. Однако эксперты и чиновники опасаются, что с российскими технологиями Иран станет более опасным и менее уязвимым противником.

"Соглашения по оружию, о некоторых деталях которых ранее не сообщалось, являются частью более широкого сотрудничества, которое включает совместное производство военных беспилотников в России, обмен технологиями защиты от препятствий и оценку на поле боя в реальном времени оружия, развернутого против НАТО. Сотрудничество приносит значительные преимущества для обеих стран, повышая статус Ирана из младшего союзника к стратегическому партнеру", – пишет WP.

При этом для Ирана подобная трансформация у стратегического партнера крайне выгодна. Ведь речь идет не о продаже или обмене оружием, а о несколько большем – как то получение технологий, знаний, нематериальные прибыли.

Западные разведки утверждают, что Россия тайно обязалась передать Ирану свои Су-35, являющиеся самыми мощными на сегодняшний день российскими истребителями-бомбардировщиками. Если это произойдет, Тегеран сможет "драматично" модернизировать свои военно-воздушные силы, которые состоят в настоящее время из отремонтированных американских и советских самолетов выпуска до 1979 года.

Кроме того, Россия собирается помочь Ирану с иранскими спутниками-шпионами, а также со строительством ракет, чтобы отправить больше спутников в космос, отметили собеседники издания.

Пока доказательствами поставок Су-35 в Иран разведки США и Ближнего Востока не владеют. Не исключено, что в процессе передачи произошла задержка, что может быть связано с тем, что Иран не оплатил самолеты своевременно.

Также Иран крайне заинтересован в приобретении лучших российских ЗРК, чтобы прикрыть свои ядерные и военные объекты от возможных ударов. Да, в 2007 году Тегеран даже заключил соглашение о покупке ЗВК С-300, однако тогда под давлением Запада Россия задержала поставки оружия – вплоть до 2016 года. На вооружении Ирана С-300 появились в 2019 году.

"С тех пор Иран пытался приобрести у России более мощную систему С-400, хотя публично неизвестно, решилась ли Москва предоставить батареи С-400. Некоторые варианты С-400 оснащены радарами, которые могут поразить технологию "невидимки", используемую современными военными самолетами. Россия развернула С-400 для защиты своих военных баз в Сирии, и эти батареи представляют потенциальную смертельную угрозу военным самолетам США и Израиля, которые время от времени действуют в воздушном пространстве Сирии", – отмечает WP.

И если Россия передаст обещанные системы Ирана, ему будет гораздо легче защищать свои важные объекты, прежде всего связанные с ядерным оружием, бесконтрольно и быстро разрабатываемым Тегераном.

Да и для России подобное взаимодействие выгодно: ее интересует оружие, необходимое для продолжения войны против Украины.

"В дополнение к тысячам беспилотников, закупленных в Иране, в конце прошлого года Россия согласилась приобрести дополнительные товары военного назначения на сумму около 2 миллиардов долларов, в том числе системы защиты от беспилотников, ставших главным приоритетом для российских генералов в Украине, по словам двух чиновников разведки по детальному знанию соглашения Иран отдельно согласился продать России ракеты класса "земля-земля" для использования в Украине, и, согласно новой оценке разведки, ожидается, что в скором времени начнет передачу оружия. По словам официальных лиц, шпионские службы пока не нашли доказательств. того, что ракеты были доставлены", – рассказывает издание.

Россия и Иран сейчас совместно производят иранские дроны-камикадзе. Если первые партии "Шахедов" Тегеран передал Москве, чтобы та могла "заткнуть дыры" в своей вооруженной агрессии против нашего государства, то ориентировочно с середины лета 2023 года Россия начала производить иранские беспилотники Shahed-136 на заводе в Алабуге, городе

Согласно полученным изданием российским документам, к лету 2025 года россияне планируют изготовить 6 тысяч дронов, которыми Россия будет наносить удары по украинской территории и жизненно важной инфрамсруктуре.

К тому же, недавно Москва и Тегеран, по данным разведок и документов по утечкам, обнародованным хакерами из группы Prana Network, начали совместно производить новые виды беспилотников.

"Среди документов были детали визитов иранской и российской делегаций для осмотра вооружений обеих стран. Поездка иранцев на завод АЭС "Старт" была описана в российской "программе" визита, в которой содержались обзоры оборонных объектов в пяти городах. Документ подписали представители Несколько документов описывают поездку делегации российских инженеров в Иран в апреле 2023 года для просмотра демонстрации нового беспилотника с реактивным двигателем, а также линейки БПЛА охотников-убийц, предназначенных для уничтожения вражеских беспилотников. Казалось, оба поразили посетителей", – пишет WP.

Новые варианты дронов под названиями MS-237, Shahed-238 и Shahed-236 имеют заявленную максимальную скорость около 400 миль в час, что втрое превышает скорость Shahed-136/131.

"Во время демонстрации реактивный беспилотник – под кодовым названием "моторная лодка" во внутренних коммуникациях России – "успешно взлетел, выполнил задачу... и успешно приземлился на парашюте", – говорится в российском отчете из слитного хакерами массива данных. "Учитывая его высокую скорость, лодка, в сущности, является крылатой ракетой".

Издание отмечает, что Россия заключила соглашение с Ираном о приобретении более 600 таких дронов, большинство из них были собраны на территории РФ. В документах по утечке также упоминается об оплате Россией этих БПЛА: по меньшей мере двумя траншами Москва передаст Тегерану золотые слитки на сумму около 140 млн долларов.

Испытание, очевидно, помогло закрепить соглашение о приобретении более 600 реактивных беспилотников иранской разработки, причем большинство из них построено на российской территории с иранскими частями и помощью согласно утечке электронных писем. В документах также описываются длительные переговоры о том, как Россия заплатит за беспилотников. Согласно документам, по крайней мере, два транша должны были поступить в виде золотых слитков на сумму около 140 миллионов долларов.

Эксперты отмечают: если новые дроны-камикадзе более быстрые, значит, их будет сложнее сбивать силам ПВО. Кроме того, поскольку речь идет о БПЛА с реактивными двигателями определенного типа, эти беспилотники "вероятно гораздо дороже".

Для Ирана же использование Россией иранских дронов в Украине важно с точки зрения оценки их эффективности в реальных боевых условиях. Анализируя предварительное применение, как свидетельствуют документы по ливню, российские инженеры совершенствовали конструкцию иранских дронов и исправляли ошибки. И это сыграет на руку Ирану в будущем.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль огромными баллистическими ракетами, а также "Шахедами" и крылатыми ракетами. В общей сложности было выпущено около 300 средств воздушного поражения. Силы ПВО Израиля и союзников уничтожили 99% из них, при этом до воздушного пространства Израиля долетели лишь баллистические ракеты, не нанесшие значительный ущерб.

Вопреки позиции Вашингтона, Израиль собирается ответить на воздушную атаку Ирана.