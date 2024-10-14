Россия может напасть на страны НАТО до 2030 года – разведка ФРГ

Россия будет способна атаковать территорию стран-членов НАТО. Это может произойти в течение ближайших шести лет до 2030 года.

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Такое мнение высказал руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль на слушаниях в Комитете парламентского контроля Бундестага в понедельник, 14 октября. Об этом пишет n-tv.

"Российские военные должны быть в состоянии нанести удар по НАТО позднее до конца этого десятилетия", – подчеркнул глава разведки.

По словам Каля, Кремль рассматривает Запад и Германию, в частности, как "врага". Ведь ФРГ является вторым по величине сторонником в поддержке Украины. Поэтому шансы на то, что НАТО в какой-то момент применит свой пункт о взаимной обороне, высоки.

"Путин стремится расширить сферу влияния Кремля в Европе. Также он хочет вытеснить военные силы США с континента, поскольку американские расходы на оборону превышают уровень ЕС. Мы находимся в прямой конфронтации с Россией", – сказал глава разведки.

Он также добавил, что российский диктатор переживает не просто Украину, а "фактически создание нового мирового порядка".

"Они хотят разделить Запад, затем восстановить армию и вернуть границы Альянса до 1990-х годов. Это цель России", – резюмировали в разведке.

Ранее сообщалось, что страны НАТО начали масштабные ежегодные ядерные учения Steadfast Noon над Западной Европой. В течение двух недель десятки самолетов отработают навыки перевозки ядерных боеголовок.

Напомним, министры обороны НАТО соберутся для обсуждения новой стратегии отношений с Россией. Этот вопрос стал еще более актуален из-за войны в Украине, которая существенно обострила отношения между Альянсом и Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников не подвергаться страху ядерных угроз диктатора России Владимира Путина. Он подчеркнул, что НАТО является мощным альянсом, готовым дать отпор любым угрозам.

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