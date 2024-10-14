НАТО начало обучение по ядерному сдерживанию Steadfast Noon: что известно

Страны НАТО начали масштабные ежегодные ядерные учения Steadfast Noon над Западной Европой. В течение двух недель десятки самолетов отработают навыки по перевозке ядерных боеголовок.

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По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, ядерное сдерживание является краеугольным камнем безопасности союзников. Об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса.

В учениях Steadfast Noon примут участие более 60 самолетов, которые совершат тренировочные полеты над странами Европы. Учения "продлятся две недели.

Рютте отметил, что учения Steadfast Noon являются важным испытаниеи ядерного сдерживания Альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников. Подобные мероприятия проводится странами НАТО каждый октябрь.

В учениях Steadfast Noon задействованы 2000 военнослужащих с восьми авиабаз и различные типы самолетов, включая самолеты с ядерным оружием, бомбардировщики, истребители сопровождения, самолеты-заправщики и самолеты, способные вести разведку и радиоэлектронную борьбу.

В этом году учения включают полеты в основном над Бельгией и Нидерландами, а также в воздушном пространстве над Данией, Соединенным Королевством и Северным морем. Планирование учений началось год назад, тринадцать союзников отправят самолеты для участия в учениях.

В НАТО отметили, что военный блок принимает меры для обеспечения безопасности, надежности и эффективности ядерного сдерживания. В этом году первый истребитель F-35A из Нидерландов был объявлен готовым к выполнению ядерных задач. В декларации Вашингтонского саммита НАТО указано, что основной целью ядерного потенциала НАТО является сохранение мира, предотвращение принуждения и сдерживание агрессии. Также в документе говорится, что пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом.

Напомним, министры обороны НАТО соберутся для обсуждения новой стратегии отношений с Россией. Этот вопрос стал еще более актуальным из-за войны в Украине, которая существенно обострила отношения между Альянсом и Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников не подвергаться страху ядерных угроз диктатора России Владимира Путина. Он подчеркнул, что НАТО является мощным альянсом, готовым дать отпор любым угрозам.

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