'Наши базы полностью заблокированы': российская пропагандистка устроила истерику из-за положения военных Путина в Сирии

Российская "военкор" Анастасия Кашеварова пожаловалась, что военные РФ оказались заблокированы в Сирии, тогда как свергнутный диктатор Башар Асад смог беспрепятственно сбежать в Москву. Она также выразила опасение, что базы страны-агрессора могут использовать, чтобы принудить Москву к миру на "условиях Украины и США".

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Соответствующий пост Кашеварова разместила в своем Telegram-канале. "Башар Асад в Москве, а наши военные застряли и заблокированы в Сирии, Ливии, Африке. Наши базы оказались полностью блокированы, никого не впускают и не выпускают, все транспортные пути отрезаны пока", – пожаловалась она.

По словам Кашеваровой, авиабаза РФ "Хмеймим" оказалась в окружении повстанцев. Пропанадистка также пожаловалась, что "боевиков МИД России стал называть оппозицией".

Повстанцы – на КПП, а также и дежурят внутри базы, кроме того, на некоторых базах РФ в Сирии "происходят периодически попытки провокаций, обстрелов", заявила пропагандистка.

А база ВМС РФ в Тартусе, что в 30 км от границы с Ливаном, "оставлена", корабли с российскими военными находятся в прибрежной зоне.

"Предварительная договоренность о нахождении нашего контингента – 75 суток. После – вывод. На российских военных базах находятся и инструктора, и консультанты, и "Африканский корпус", и Минобороны, и ССО. Наши держатся отважно, все готовы, если что", – выдала пропагандистка.

По ее словам, в настоящее время идут "переговоры по Сирии между Россией, Турцией, Ираном и другими". А информация о том, что РФ остается или уходит – "вбросы", уверяет она.

Также Кашеварова заявила, что вопрос по военным базам РФ в Сирии "открыт", также рассматривается возможность выходить "морским путем".

Кроме того, пропагандистка выразила опасения, что РФ теперь "теряет выход на Африку", а военные базы страны-агрессора могут стать разменной монетой в случае переговоров о завершении войны в Украине.

"Теряя Сирию, в том числе, как транспортный хаб, у нас теряется выход на Африку. Уход России из Сирии даст возможность Турции стать игроком на европейском рынке энергоносителей. Строительство трубопровода к Европе. Российские базы могут использовать как склонение России к миру на приемлемых для Украины и США условиях", – пожаловалась Кашеварова.

По ее словам, "многие в кулуарах говорят, что Сирия – это размен между державами".

"Возможно и размен, только без России. Потому что выгоды для России не видны", – возмутилась пропагандистка.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW указали, что ситуация с военным присутствием РФ в Сирии после падения режима Асада показала "осторожную и нерешительную" реакцию Москвы. Страна-агрессор вывела свои корабли с базы в Тартусе и держит их в Средиземном море вдали от побережья, а также продолжает вывозить технику и оружие с авиабазы Хмеймим. При этом официальные комментарии Кремля о судьбе контингента в Сирии проникнуты неопределенностью.

А российский правозащитник Марк Фейгин в эксклюзивном интервью OBOZ.UA констатировал, что Кремль будет вынужден выводить из Сирии все военные базы, даже самые ценные на берегу Средиземного моря – в Тартусе и Хмеймиме, которые обеспечивали Москве фактический контроль за всем регионом Ближнего Востока. Таким образом теперь РФ теряет этот контроль.

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