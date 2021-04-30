Россия лишь частично отвела войска от Украины, – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Штаты наблюдают отвод лишь некоторых российских сил от украинской границы.

Речь идет о войсках и технике, которые были переброшены туда в течение последнего месяца. Об этом он сказал в интервью в программе "60 минут" на канале CBS News.

"На границе с Украиной сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо после 2014 года, когда Россия действительно вторглась в Украину", – отметил политик.

В то же время он подчеркнул, что не может четко сказать о том, каковы намерения главы страны-агрессора Владимира Путина.

"Существует много вещей, которые он мог сделать или решил не делать", – добавил Блинкен.

По его словам, США наблюдают, что за последние несколько дней, очевидно, Кремль решил отвести часть войск, "и мы видим, что некоторые из них фактически начали выводиться".

В конце глава американского Госдепартамента подтвердил, что собирается посетить с визитом Украину на следующей неделе.

Напомним: ранее Блинкен говорил, что США смогут сотрудничать с Россией только тогда, когда Путин откажется от эскалации.

А президент США Джо Байден 29 апреля отчитался о достижениях его 100 дней в должности, вспомнив Россию и подчеркнув, что действия Кремля "будут иметь последствия".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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