В России заявили о напряжении у границы с Украиной

В России заявили, что ситуация у границы между Украиной и Россией остается напряженной, а они "не хотят возобновления боевых действий" на Донбассе.

В то же время в провокациях там обвиняют украинские Вооруженные силы. Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает пропагандистское агентство ТАСС.

"Напряжение на российско-украинской границе по-прежнему остается выше нормы", – высказался он.

По его словам, в Кремле надеются, что восстановления боевых действий на Донбассе не будет.

"Напряжение было большое и остается. Провокации ВСУ на линии разграничения были ежедневными", – добавил спикер Путина.

Отметим, что во время заседания 28 апреля Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о "пасхальном перемирии" на фронте. Известно, что рассмотрение вопроса заблокировали именно контролируемые Россией так называемые представители "Л/ДНР".

Хотя глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выразил убеждение, что такое перемирие на Донбассе на период пасхальных дней еще можно успеть установить.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович предупредил, что Россия снова начнет сосредоточивать свои войска у наших границ к концу июля, готовясь к учениям "Запад-2021".