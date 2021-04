Байден рассказал о достижениях за 100 дней президентства и пригрозил России ответом

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 29 апреля отчитался о достижениях его 100 дней на посту, упомянув Россию. Как сказал глава США, действия Кремля "будут иметь последствия".

Политик коснулся многих тем, в частности, пандемии COVID-19 и вакцинации, демократии, экономического состояния страны, инвестиций, налогов, изменения климата и др.. Послание президента к Конгрессу транслировалась пресс-службой Белого дома в социальной сети Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Что касается отношений с РФ, то Байден отметил, что не будет искать эскалации напряженности, но пропорционально ответит на враждебные действия Москвы.

"Я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия будут иметь последствия. Я прямо и пропорционально отреагировал на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес.

Но мы также можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах, как мы поступили при продлении договора СНВ-3 по ядерным вооружениям, и как мы работаем над разрешением климатического кризиса", – заявил американский глава.

Авторитарные режимы, по словам президента, считают, что демократии им проигрывают, "потому что они не могут ни о чем договорится". "Мы докажем автократам, что демократия жива и работает", – подчеркнул Байден.

В начале своей речи он заявил, что Америка "снова в движении и на подъеме". Страна, как сказал глава Соединенных Штатов, "выбирает надежду – не страх, истину – не ложь, и свет – не тьму".

"После 100 дней спасения и обновления Америка, я считаю, готова к взлету. Мы снова работаем. Мы снова делаем научные открытия и ведем за собой мир. Мы показали друг другу и всему миру, что Америка никогда не сдается, никогда. 100 дней назад в нашем доме бушевал пожар, нам надо было действовать", – намекнул на своего предшественника Байден.

Он отчитался о темпах вакцинации: за 100 дней на его посту в США было введено 220 млн инъекций вакцины от COVID-19 – в 2,2 раза больше первоначально обозначенной цели.

Ныне каждый американец старше 16 лет может получить заветный укол, а 70% людей старшего возраста уже защищены, сказал глава США.

"Нет таких стен, что защитили бы нас от вируса. И по мере того, как будет расти наш запас вакцин, мы станем вакцинным арсеналом. Мы станем арсеналом вакцин для других стран, точно так же как Америка стала арсеналом демократии для всего мира", – отметил он.

LIVE: President Biden delivers his first address to a Joint Session of Congress. https://t.co/tuJTTxgdAX

Today marks 100 days since Vice President Harris and I took office, and we’ve been building back better every day since. pic.twitter.com/F0V0ddrg24