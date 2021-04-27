Госсекретарь США посетит Украину – СМИ

Белый дом готовится отправить государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину. Визит может состояться в мае.

Об этом 26 апреля сообщает CNN со ссылкой на источник в руководстве Украины. По информации издания, это дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает украинское государство и ценит его как союзника.

Отмечается, что визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу президента США Джо Байдена и украинского главы Владимира Зеленского во время пребывания первого в Европе летом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в России назвали возможную дату встречи президента Владимира Путина и главы США Джо Байдена. Она может состояться в июне, но принятие окончательного решения будет зависеть от многих факторов.