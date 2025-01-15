'Россия испытывает коллапс в течение года': Годжес назвал условия, при которых это произойдет

Если Дональд Трамп признает, что победа Украины в борьбе против российской агрессии отвечает интересам США, и обеспечит Киеву всю необходимую помощь, Россия подвергнется коллапсу в течение года. Однако даже при таком ходе событий Украине потребуется надежная защита от вероятного повторного нападения России.

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Об этом сказал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал в отставке Бен Годжес. Его цитирует Укринформ.

Годжес принял участие в виртуальной дискуссии в рамках Центра европейской политики (ЭДС) на тему "2025 – решающий год для Украины". Он ответил на вопросы корреспондента издания о возможных действиях новой команды Белого дома для завершения войны в Украине.

"Я не могу предположить, что президент Трамп будет делать. Но я считаю, что он может осознать, насколько слаб Путин, и насколько ужасна ситуация в российской экономике. Если он это сделает, тогда, в интересах сдерживания Китая, как я надеюсь , он может помочь Украине нанести поражение России", – отметил генерал.

При этом Бен Годжес напомнил, что Украина из-за своего географического положения и в дальнейшем будет оставаться в центре событий. Учитывая это, генерал подчеркнул, что вопрос защиты Украины от возможных новых агрессий со стороны России можно будет рассматривать только после ее вступления в НАТО или при размещении на украинской территории значительного западного военного контингента.

"Если Украина будет в НАТО или будет иметь сильное американское или европейское присутствие на собственной территории, тогда она может быть в более сильной позиции. Наиболее важным шагом для президента США было бы заявить, что победа Украины над Россией отвечает интересам Америки – и мы будем делать все необходимое". , чтобы помочь Украине победить. Если он сделает это, Россия испытывает коллапс в течение года", – подытожил Годжес.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее Трамп заявил, что планирует "скорейшее" встретиться с Путиным и уверен, что тот также ждет встречи, потому что война пошла "не очень хорошо для него". Однако эта встреча может состояться исключительно после инаугурации Трампа 20 января.

Бывший спецпредставитель Дональда Трампа в Украине и России Курт Волкер заявил: избранный президент Соединенных Штатов будет пытаться закончить войну в Украине в ближайшее время и максимально справедливо для Киева. По его словам, Трамп и его окружение согласны с тем, что Украине "нужно демонстрировать позицию силы". Для этого нужно продолжать предоставлять вооружение Киеву.

Будущий глава Пентагона Пит Хегсет заверил, что Дональд Трамп хочет достичь мира, выгодного для Украины. По его словам, в российско-украинской войне всем понятно, кто агрессор.

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