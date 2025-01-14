'После инаугурации может позвонить Путину': Волкер рассказал, какой результат войны в Украине удовлетворил бы Трампа

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп будет пытаться закончить войну в Украине в ближайшее время и максимально справедливо для Киева. Также не есть исключением, что республиканец после своей инаугурации может позвонить диктатору РФ Путину и сказать, "чтобы он прекратил войну".

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Такое мнение высказал бывший спецпредставитель избранного президента США в Украине и России Курт Волкер, сообщает "Радио Свобода". По его словам, Трамп постоянно подчеркивает это.

"Думаю, он (Трамп – ред.) хотел бы достичь прекращения огня как можно скорее. Он постоянно говорит о прекращении войны и бойне… Не думаю, что Путин пойдет на это. Но мне кажется это станет отправной точкой", – подчеркнул Волкер.

Он также добавил, что республиканец и его окружение согласны с тем, что Украине "надо демонстрировать позицию силы". Для этого нужно продолжать предоставлять вооружение Киеву "возможно, в форме ссуд, а не грантов за счет денег налогоплательщиков".

По мнению Волкера, Украине не стоит беспокоиться из-за возможного контакта Трампа с Путиным.

"Трамп заявил, что хочет позвонить Путину и сказать ему закончить войну… Мы еще не знаем, что это значит, учитывая, какая будет поддержка Украины. Но, думаю, можем не сомневаться, что политика (новой администрации – ред.) будет несколько более решительной", – подчеркнул Волкер.

По его словам, избранный президент пытается быть очень осторожным, "чтобы не выглядело, будто он проиграет Путину". Следовательно, Трамп должен осознавать, если Путин удержит захваченные силой территории и навяжет Украине ограничение ее суверенитета, например, запрет на вступление в НАТО, это будет воспринято в мире как победа диктатора РФ и поражение самого избранного президента США.

Напомним, Дональд Трамп планирует встретиться с российским диктатором "скорее всего" после инаугурации 20 января. Путин, по мнению американского президента, также стремится к этой встрече, потому что его война против Украины проходит "не очень хорошо для него".

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Волца, избранный президент США Дональд Трамп возможно рассматривает вариант снятия ограничений на дальнобойные удары Украины по России, чтобы склонить кремлевского диктатора Путина к переговорам. Будущий советник президента США по нацбезопасности убежден, что экономика и военная машина Кремля очень быстро выдохнутся и диктатор РФ скорее сядет за стол переговоров.

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