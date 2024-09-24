Россия использует искусственный интеллект для влияния на выборы в США: в разведке раскрыли подробности

Страна-агрессор Россия продолжает вмешиваться в избирательный процесс других государств. В этот раз накануне президентских выборов в США россияне активно используют контент, созданный с помощью искусственного интеллекта.

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Таким образом РФ стремится поддержать на предстоящих выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Сотрудник Управления директора национальной разведки США (ODNI), выступая на условиях анонимности, заявил, что Россия создала больше ИИ-контента для влияния на президентские выборы в США, чем любая другая страна. В разведке отметили, что контент на основе искусственного интеллекта, создаваемый Москвой, "соответствует более масштабным усилиям России по продвижению кандидатуры бывшего президента Трампа и очернению вице-президента Камалы Харрис и Демократической партии, в том числе с помощью теорий заговора".

Генеративный искусственный интеллект учится на основе прошлых данных. Используя это обучение, он создает новый контент, такой как текст, изображения и видео, которые якобы были созданы людьми. Представитель американской разведки заявил, Россия лучше других стран понимает, как работают выборы в США, и какие цели следует выбирать.

В качестве примера представитель разведки указал на заявление Министерства юстиции от 9 июля о пресечении предполагаемой операции, поддерживаемой Москвой, которая использовала аккаунты в социальных сетях с функциями искусственного интеллекта для распространения прокремлевских сообщений в США и других странах. Чиновник отметил, что российские влиятельные лица срежиссировали широко разрекламированное видео, в котором женщина утверждает, что стала жертвой автомобильной аварии, в которой Харрис скрылась с места преступления. Также в разведке заявили, что видео является результатом тайной российской операции по дезинформации.

Напомним, в американской разведке заявили, что сеть российских пропагандистских телеканалов RT пытается склонить избирателей США поддержать кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Высокопоставленный представитель американской разведки подчеркнул, что это может свидетельствовать об иностранном вмешательстве в президентские выборы.

Как сообщал OBOZ.UA, известный своими точными прогнозами президентских выборов в США историк и профессор Аллан Лихтман, которого часто называют "Нострадамусом американских выборов", предсказал, кто победит на предстоящих выборах в США.

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