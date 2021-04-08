Китай построит новый космодром. Пятый по счету. За пять лет. Ударная пятилетка

Полетят ракеты в космос – теперь из провинции Чжэцзян (учите, учите китайские словечки). Планируется 100 пусков в год.

А что сейчас? В год юбилея "русского космоса"?

В 2021 году Китай планирует осуществить 40 запусков, наш "Роскосмос" — по словам Дмитрия Рогозина – 29 (пока запущено 5). За 2020 год у Китая 35 запусков, у США – 34, у России – 17.

Занавес. Жидкие аплодисменты из российского партера. Натянутые на постаревшие лица улыбки радости за китайских друзей. Вопли "браво" с галерки от патриотов: "Мы с Китаем против Америки". Недоуменный взгляд из ложи "китайских товарищей" в сторону этих чудаков.

Начальство России любит кормить народ символическими прошлыми успехами. "Победили в войне", "Первые в космосе". Забывая при этом, что это было в другой, ушедшей 30 лет назад стране.

Но теперь на фоне чувствительных поражений, отставания во всем от выросшего у восточных границ страны гиганта, даже эти ветхие символы не работают.

Перспектив развития при нынешнем правлении нет. И чем громче гремят трубы пропаганды, тем более это очевидно. Вопрос, конечно, в том, есть ли шансы на успешное развитие при смене власти, уходе из нее сегодняшнего сплоченного коллектива. В любом случае не покидает ощущение впустую растраченных двух десятилетий. Для страны, не для карманов руководства. И ведь, как всем известно, пошли уже на третий десятилетний виток …

"Замучаетесь пыль глотать"! – сказал Путин когда-то, на заре своего затяжного полета в головной капсуле российской власти. А вот и не замучаемся! "На пыльных тропинках далеких планет" глотать пыль от ботинок китайских космонавтов и разбирать там со словарем вежливые иероглифы на указателях: "Стой, друг! Это – китайская территория"!

Давно нет открытой улыбки Гагарина на Земле. За космической молодостью настало для России старческое одряхление. Все осталось в прошлом. На лицах китайских космонавтов из молодой космической державы светятся улыбки. У них все впереди.

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