Российский истребитель Су-35 сбил американский беспилотник Reaper над Сирией: США отреагировали. Видео

Российский истребитель Су-35 поразил американский беспилотник MQ-9 Reaper в небе над Сирией. Самолет пролетел в нескольких метрах от БПЛА и выпустил по нему осветительные ракеты, одна из них повредила аппарат.

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Об этом 25 июля сообщили в Центральном командовании ВС США. Отмечается, что инцидент произошел еще в воскресенье, 23 июля.

Операторам беспилотника удалось вернуть поврежденный БПЛА на базу.

"Вопиющее пренебрежение российским истребителем безопасности полетов препятствует нашей миссии по окончательному разгрому ИГИЛ. Мы призываем российские силы в Сирии немедленно положить конец этому безрассудному, неспровоцированному и непрофессиональному поведению", – заявил глава Центрального командования ВС США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич.

Также в ведомстве обнародовали видео инцидента.

Как отмечает AP, инцидент стал одним в нескольких столкновений между авиасуднами РФ и США над Сирией. Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, сказал, что не знает, что вызвало этот всплеск.

"У нас есть аналитики, пытающиеся выяснить это. Я не знаю, связано это с Украиной или нет. Сейчас нет никаких оснований предполагать, что это так", – сказал он журналистам во время недавнего брифинга.

Другие предполагают, что это происходит из-за намерения России, Сирии и Ирана вынудить США покинуть Сирию, тем самым открывая дверь для большей активности Ирана, особенно на юге.

Во всех перехватах, кроме одного случая, российские истребители атаковали американские MQ-9 без экипажа. Однако в прошлое воскресенье Су-35 пролетел в опасной близости от американского самолета-разведчика МС-12 с экипажем, поставив под угрозу жизни четырех американцев на борту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российские Су-27 в сентябре 2022 года едва не сбили британский самолет-разведчик RC-135 у побережья оккупированного Крыма.

14 марта 2023 года российский Су-27 столкнулся с MQ-9 над Черным морем. США пришлось посадить свой беспилотник в нейтральных водах Черного моря.

Зам секретаря совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Черное море якобы является "частью территории" РФ, на которую "распространяется суверенитет" страны-агрессора.

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