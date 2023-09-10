Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Макрона после саммита G20: видео

Российских журналистов не пустили на конференцию, которую по итогам саммита G20 в Нью-Дели проводил президент Франции Эммануэль Макрон. На мероприятие пыталась "прорваться" пропагандистка Екатерина Надольская, но дорогу ей преградила охрана. В МИД РФ уже пожаловались на "расовую дискриминацию" и потребовали извинений.

Видео дня

Видео случившегося в Надольской, главным редактором Russia News, растиражировали российские СМИ. На опубликованные кадры попал разговор пропагандистки с охранником, который не пускал ее на пресс-конференцию (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Почему российские журналисты не могут пройти к Макрону? Почему это невозможно? Почему только другие, не российские? Это дискриминация?" – допытывалась Надольская.

В ответ охранник заявил, что не знает причин ее недопуска на мероприятие. "Я не знаю, почему для вас это невозможно", – сказал он.

А одна из сотрудниц пресс-службы ответила пропагандистке: "Вы знаете почему".

Также на недопуск пожаловались пропагандисты из "РИА Новости". Им сказали, что зал уже полностью заполнен.

На инцидент уже отреагировали в МИД РФ. Спикер ведомства Мария Захарова пожаловалась на "расовую дискриминацию" и потребовала извинений от Елисейского дворца.

По ее словам, в РФ аккредитованы представители 11 СМИ Франции, которые имеют свободный доступ к участию в пресс-мероприятиях российского МИДа. Захарова пожаловалась, что сегодня "никто не помешал" корреспонденту France-Presse побывать на пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на полях саммита G20.

"Рассматриваем случившееся как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку", – выдала Захарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский блогер и пропагандист Рогаткин слил в сеть спутниковые фото позиций ПВО Москвы. Он пожаловался, что для атаки на ЗРК можно просто перебросить через забор бутылку с коктейлем Молотова.

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