Российские комплексы Бастион-П замечены в 20 км от границы Финляндии – InformNapalm

Видеозапись с передвижением тяжелого вооружения Российской Федерации около Финляндии была сделана в 20 километрах от границы страны. Речь идет про российские ракетные комплексы Бастион-П.

Об этом сообщили журналисты международного волонтерского сообщества InformNapalm. Они утверждают, что им удалось определить точную геолокацию видео.

Это 60°44'41.8″N 28°40'31.4″E – в 20 км от границы России и Финляндии.

Видео дня

По словам специалистов, на видео показано движение берегового ракетного комплекса К-300П Бастион-П. На кадрах – две самоходные пусковые установки (СПУ К340П) на шасси МЗКТ-7930.

В InformNapalm отметили, что Бастион-П страна-агрессор уже использовала для нанесения ракетных ударов по наземным целям на территории Украины.

Отметим, что в Пентагоне накануне сказали, что информация о вероятном стягивании Россией вооружения к границам с Финляндией нуждается в доказательствах. Впервые эту новость обнародовало британское издание Daily Mail. Журналисты показали соответствующее видео и сообщили, что речь идет про Бастион-П.

Как отмечалось, российское развертывание произошло в тот момент, когда премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что она ожидает, что ее правительство до конца лета завершит дискуссию о том, подавать ли заявку на вступление в НАТО.

Ранее The Times сообщало, что павительства Швеции и Финляндии имеют намерение вступить в Североатлантический Альянс. Решение было принято достаточно внезапно по причине военного вторжения в Украину, которая членства в НАТО не имеет. Как известно, ранее страны не говорили о НАТО, боясь спровоцировать Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно государственный самолет РФ заподозрили в нарушении воздушного пространства Финляндии. Перед этим самолеты страны-агрессора с ядерными боеголовками нарушили воздушное пространство Швеции.