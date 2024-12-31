Российская армия составила список целей на случай войны с Японией и Южной Кореей: среди них атомная станция – FT

У России уже готовы подробные списки целей для потенциальной войны с Японией и Южной Кореей. Этот перечень включает в себя не только военные объекты, но и атомные электростанции и другую гражданскую инфраструктуру.

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Соответствующие секретные документы 2013-2014 годов оказались в распоряжении Financial Times. Журналисты утверждают, что они по-прежнему считаются актуальными для российской стратегии. Всего в списке целей 160 пунктов.

"Российские военные планировщики опасаются, что восточные границы страны будут открыты в любой войне с НАТО и уязвимы для атак со стороны США и региональных союзников", – указали в издании.

Список целей в Японии и Южной Кореи содержался в презентации Общевойсковой академии вооруженных сил РФ. В этих материалах объяснялись возможности неядерного варианта крылатой ракеты Х-101.

Первые 82 объекта имеют военный характер (к примеру, центральные и региональные командования ВС Японии и Южной Кореи, радиолокационные установки, авиабазы, военно-морские объекты и прочее).

Остальные цели – объекты гражданской инфраструктуры.

В Японии среди них автомобильные и железнодорожные туннели, такие как Канмон, соединяющий острова Хонсю и Кюсю. Также в списке 13 электростанций, в том числе АЭС в Токае, топливные заводы.

В Южной Корее гражданские цели России – это в основном мосты и некоторые промышленные объекты, в том числе сталелитейный завод в Пхохане и химические заводы в Пусане.

Примечательно, что в презентацию включены снимки радиолокационной базы на японском острове Окусири, которые были сделаны изнутри военного объекта, вместе с точными измерениями целевых зданий. А слайд о двух южнокорейских командно-контрольных бункерах включает оценку взрывной силы ракет, необходимой для эффективного удара.

Как писал OBOZ.UA, Соединенные Штаты планируют создать временные военные базы вдоль юго-западной цепи японских островов Нансэй и на Филиппинах. Там развернут ракетные подразделения в случае непредвиденных ситуаций с Тайванем, остающимся под угрозой вторжения Китая.

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