Из-за угрозы Китая США разместят ракетные подразделения в Японии и на Филиппинах: что происходит

США планируют создать временные военные базы вдоль юго-западной цепи японских островов Нансэй и на Филиппинах. Там развернут ракетные подразделения в случае непредвиденных ситуаций с Тайванем, остающимся под угрозой вторжения Китая.

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Об этом сообщило японское агентство Kyodo News, ссылаясь на собственные источники. Размещение ракетных подразделений предполагается в рамках первого совместного оперативного плана США и Японии.

По информации источников, вдоль цепи островов от японских префектур Кагосима и Окинава в направлении Тайваня будет развернут полк морской пехоты США, оснащенный реактивными системами залпового огня M142 HIMARS.

На первых порах, когда угроза чрезвычайной ситуации на Тайване станет неотвратимой, США планируют создать временные базы на населенных островах в цепи архипелага. Согласно военной стратегии США, морская пехота будет дислоцироваться небольшими подразделениями в нескольких локациях.

Основную роль в материально-техническом обеспечении подразделений морской пехоты, в том числе поставках топлива и боеприпасов, будут выполнять Силы самообороны Японии.

Предполагается, что Силы самообороны Японии сосредоточатся на материально-техническом обеспечении американских морских пехотинцев, в том числе на поставке топлива и боеприпасов.

В свою очередь США планируют развернуть на Филиппинах подразделения дальнего огневого поражения. Еще в начале 2023 года Вашингтон и Манила достигли договоренности об увеличении количества баз, доступных американским военным.

На фоне роста военной активности Китая, ядерных и ракетных разработок Северной Кореи и усиления ее сотрудничества с Россией Япония и США активно укрепляют оборонное сотрудничество и повышают оперативную совместимость своих вооруженных сил.

Дополнительно в июле 2024 года Япония и Филиппины заключили двустороннее оборонное соглашение, предусматривающее совместные военные учения и усиление взаимодействия в сфере безопасности.

Ранее бывший президент Тайваня Цай Инвень на Международном форуме безопасности заявила, что США должны приоритетно поддерживать Украину, а затем Тайвань. Она отметила, что, несмотря на угрозу со стороны Китая, помощь Украине важнее.

Напомним, что китайская армия в октябре начала масштабные военные учения вблизи Тайваня с привлечением авиации и кораблей. В Пекине эти маневры назвали предупреждением "сепаратистским действиям сил независимости Тайваня".

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