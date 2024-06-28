'Роскосмос' теряет огромные доходы: как Штаты сворачивают сотрудничество с РФ в космической сфере

5 июня 2024 года Национальное космическое агентство США (НАСА) запустило в космос многоразовый пилотируемый корабль Boeing Starliner, который провел успешную стыковку с Международной космической станцией и доставил туда двух космонавтов.

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Как известно, после сворачивания программы Space Shuttle основным способом связи с МКС были полеты российских космических кораблей. Однако в рамках санкционного давления на Российскую Федерацию сотрудничество США с государственной корпорацией "Роскосмос" постепенно сворачивается. Несмотря на определенные технические проблемы, тенденция к отделению американских космических проектов от российского участия обретает все более четкие черты.

НАСА продолжает сворачивать сотрудничество с "Роскосмосом"

Как уже писал OBOZ.UA, завершение контракта американского космического агентства НАСА с "Роскосмосом" о продаже в США ракетных двигателей РД-180 привело к масштабным финансовым проблемам, которые российская корпорация до сих пор не может преодолеть.

Это часть долговременной стратегии вытеснения России с мирового рынка космических технологий и конкурентной борьбы за первенство в космосе, несколько отошедшей в тень после холодной войны, но никогда не прекращавшейся. По мнению некоторых экспертов, такие процессы начались еще со времен незаконной аннексии украинского Крыма и значительно усилились после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Так, после успешного полета Crew Dragon в 2020 году удалось обеспечить астронавтов надежным доступом к космосу с территории США, и уже в январе 2024 года успешно стартовала ракета Vulcan с новыми двигателями BE-4 американской разработки и производства.

МКС – главный совместный проект РФ и США

Однако целый ряд аспектов, в которых космические проекты США зависят от сотрудничества с Россией, остаются актуальными. Это, в частности, техническая взаимозависимость сегментов Международной космической станции (МКС), российская часть которой собиралась еще в период позднего СССР.

Кроме того, одним из наибольших факторов зависимости NASA от "Роскосмоса" остается возможность россиян корректировать орбиту МКС. Коррекция орбиты возможна только российским модулем "Звезда" или российскими кораблями типа "Прогресс". Как отмечается, от этого зависит как продолжение, так и прекращение полета МКС, контролируемого вывода с орбиты 400-тонной станции в случае необходимости.

США избавляются от технологической зависимости от российской космической отрасли

НАСА продолжает постепенно усиливать своеобразное "американское импортозамещение" для дальнейшего разрыва зависимости от России. В настоящее время компании Northrop Grumman и Firefly разрабатывают новую модификацию ракет Antares без российских двигателей, а в 2023 году NASA запланировало выделить минимум $1 млрд на создание Deorbit module – дополнительного модуля МКС, способного контролируемо прекратить ее полет. В случае успеха проекта он сможет стать заменой российского модуля "Звезда", что, в свою очередь, станет коренным переломом в преодолении зависимости NASA от "Роскосмоса".

С другой стороны, для самого "Роскосмоса" свертывание сотрудничества с НАСА будет означать потерю значительных доходов. Так, каждый ракетный двигатель РД-180 продавался примерно за $15 млн, а запуск каждого астронавта стоил NASA до $80 млн. Кроме того, каждый коммерческий запуск ракет "Протон" для выведения спутников на орбиту приносил от $65 до $100 млн.

Эти и другие международные проекты составляли значительную часть российского космического бюджета, обеспечивая работой десятки российских предприятий со многими тысячами рабочих.

"Роскосмос" теряет львиную долю экспортных доходов

Для сохранения хотя бы некоторой части доходов, рабочих мест и поддержания надлежащего технологического уровня "Роскосмос" должен искать новые заказы. Однако ни Китай или Индия, ни тем более Европа не заинтересованы в финансировании российской космической промышленности и наполнении бюджета Кремля, который фактически является бюджетом войны.

Кроме того, сотрудничество с Россией в этой сфере слишком рискованно из-за санкций даже для партнеров РФ, которыми можно считать Китай и Индию. Поэтому можно приветствовать усилия США по постепенному сворачиванию сотрудничества с "Роскосмосом", что должно положительно повлиять на усовершенствование американской космической отрасли и лишить РФ немалых дополнительных поступлений в государственный бюджет. Именно такие последствия агрессии РФ против Украины должны постепенно и непрерывно оказывать влияние на способность Кремля продолжать преступную войну против суверенного независимого государства.