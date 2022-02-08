Роскошная яхта Путина покинула порт Гамбурга: в РФ опасаются ареста имущества главы Кремля – Bild

Роскошная яхта Graceful, которая принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, покинула порт Гамбурга, в котором находилась несколько месяцев. В России опасаются ареста имущества главы Кремля.

Об этом пишет Bild. Издание отмечает, что это действительно выглядело как бегство в страхе перед конфискацией (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Информацию о пребывании яхты Путина в порту Гамбурга 6 февраля обнародовала ежедневная кильская газета Kieler Nachrichten. Уже через 13 часов судно двинулось по Кильскому каналу в сторону Балтийского моря и России.

82-метровая Graceful пришвартовалась в порту Гамбурга в сентябре 2021 года. С того времени на ней установили два новых балкона.

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Перед этим яхта находилась в Черном море, где Путин принимал на борту самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Судно было построено в 2014 году за почти 87 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, неформальная встреча Путина с Лукашенко на яхте весной 2021 года стала мемом в сети.

Среди прочего Лукашенко и Путин пообедали на яхте в Черном море, первого при этом сопровождал его младший сын Николай.

Российские провластные СМИ превратили в новости даже самые мелкие детали встречи политиков. В заголовки журналисты выносили то, что "во время прогулки на яхте президенты увидели дельфинов".

Тем временем пользователи сети лишь посмеялись над снимками, где Путин и Лукашенко стоят на корме яхты и улыбаются.

Ранее российская оппозиция заявляла, что в распоряжении Путина имеется мини-флотилия общей стоимостью около $100 млн, а содержание четырех роскошных судов обходится в сотни миллионов рублей ежегодно.