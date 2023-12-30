Экстренное заседание Совбеза ООН: Гутерреш 'решительно осудил' ракетную атаку РФ, Небензя призвал Запад 'ждать худших новостей'

В Нью-Йорке состоялось срочное заседание Совбеза ООН, созванное представителями Украины и еще 30 партнерских стран из-за массированной российской атаки утром 29 декабря. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил обстрел, в то время как постоянный представитель РФ Василий Небензя пригрозил Киеву и Западу "самыми плохими новостями в ближайшее время".

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В то же время США заверили, что "не бросят храбрых украинцев". Заседание началось в 16.00 (по Киеву в 23:00), его транслировали на YouTube-канале ООН.

Как сообщил в пятницу спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, Гутерреш "самым решительным образом" осудил широкомасштабный обстрел Россией городов и населенных пунктов по всей Украине, в том числе гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры.

Генсек также указал на гибель и ранение большого количества гражданских.

Со своей стороны США обвинили РФ в целенаправленном отвлечении Совбеза ООН темами о Евромайдане в Украине десятилетней давности, пока Москва готовила самый масштабный ракетно-воздушный удар по Украине.

"Два дня назад РФ организовала заседание Совбеза, чтобы вспомнить о событиях десятилетней давности. Россия заявила, что обсуждение Революции Достоинства позволит членам Совета лучше понять, как эти события повлияли на нынешнюю ситуацию в Украине", – заявил советник-посланник миссии США при ООН Джон Келли.

Он добавил, что Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину и не бросят ее народ:

"Мы не бросим храбрых украинцев, которые сражаются за свою свободу, страну, а также за ценности и принципы, указанные в Уставе ООН".

В свою очередь постпред Великобритании Барбара Вудворд назвала ракетный удар РФ по Украине отчаянной и тщетной попыткой России возобновить военную динамику.

"У них ничего не получится. Украина уже заставила Черноморский флот России отступить со своей базы в Крыму…, оттесняет Россию в Черном море", – сказала она и пообещала украинцам дальнейшую поддержку Лондона, в частности напомнив о передаче сотен ракет для ПВО.

При этом постпред РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН цинично призвал Киев и Запад "ждать в ближайшее время самых плохих новостей", поскольку у Украины якобы нет ресурсов, чтобы "хотя бы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения".

"Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей, причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи", – пригрозил он, обращаясь к представителям Украины и Запада.

Небензя также выдал, что в гибели украинцев якобы виновата не российская агрессия, а украинская ПВО, якобы "размещенная в жилых кварталах". Однако постпред Великобритании заявила, что жертв было бы больше, если бы не работа украинской ПВО.

Также представитель страны-агрессора заявил, что якобы "исходящие с территории Украины угрозы, создаваемые странами НАТО, безусловно, будут устранены" либо в рамках "спецоперации", либо "с использованием политико-дипломатических инструментов".

По его словам, РФ якобы "по-прежнему" готова к переговорам с Украиной и давала Киеву возможность "сохранить территориальную целостность, разумеется, без Крыма". Кроме того, Небензя цинично заявил, что мирным украинцам, украинскому языку и культуре якобы "ничего не угрожает".

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вечером 29 декабря сообщил, что Украина и 30 стран-партнеров подали запрос на созыв экстренного заседания Совбеза ООН из-за массированной атаки РФ утром пятницы.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица в комментарии "Голосу Америки" рассказал, что особенно обеспокоены ситуацией страны Балтии, Польша, Румыния и другие присоединившиеся к украинской инициативе партнеры из НАТО. По его словам, украинская сторона настаивала на том, чтобы заседание состоялось именно сегодня.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 29 декабря РФ устроила масштабную атаку на Украину. Взрывы прогремели на Сумщине, в Харькове, Запорожье, Львове, Одессе, в Днепре и Киеве, перед этим, с вечера враг запустил 36 "Шахедов". Вследствие массированного удара погибли 30 человек.

– Враг применил в целом 158 средств воздушного нападения, силы ПВО сбили 87 крылатых ракет и 27 дронов.

– Днем армия РФ устроила новую атаку. В Смеле на Черкасщине были прилеты в жилые дома.

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