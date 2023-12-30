Украина с тремя десятками партнеров инициирует экстренное заседание Совбеза ООН из-за массированной атаки России

Украина вместе с 30 государствами подала запрос на созыв экстренного заседания Совбеза ООН. Причиной этого стал массированный обстрел нашего государства, который устроила страна-террорист Россия 29 декабря.

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Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он сообщил в соцсети X, ранее известной как Twitter.

"Украина вместе с тремя десятками государств-членов ООН обратилась к эквадорскому председательству с запросом на созыв экстренного заседания Совбеза ООН относительно ракетной и дроновой атаки РФ, что привело к большому количеству гражданских жертв и разрушениям гражданской инфраструктуры", - отметил Кулеба.

Следует отметить, что страна-агрессор Россия утром 29 декабря совершила по Украине ракетные удары, которые привели по меньшей мере к 30 жертвам и 160 пострадавшим. Известно о прилетах на Сумщине, Харькове, Львове и Одессе, в то же время в Днепре и Киеве возникли повреждения из-за падения обломков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Днепре 29 декабря в результате российской атаки загорелся один из торговых центров. Есть пострадавшие среди гражданского населения: по меньшей мере, шесть человек погибли, около 28 пострадали.

– 29 декабря россияне нанесли массированный удар по Одессе. Известно о не менее трех погибших. Ранения получили 22 человека, в том числе дети 6 и 8 лет и беременная женщина.

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