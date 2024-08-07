'Решающий момент': Блинкен сказал, на какой стадии находятся мирные переговоры Израиля и ХАМАС

В настоящее время переговоры о прекращении огня в секторе Газа достигли завершающей стадии. Соединенные Штаты работают с Египтом и Катаром по заключению соглашения, которое исключит возможность эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

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Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, назвав текущую стадию переговоров "решающим моментом". Он также призвал "всех в регионе проанализировать ситуацию, осознать риск просчетов и принять решения, которые успокоят напряженность".

"Каждый в регионе должен понимать, что дальнейшие атаки только продолжают конфликт, нестабильность, незащищенность для всех, а последующие атаки только повышают риск опасных результатов, которые никто не может предусмотреть и никто не может полностью контролировать", – отметил Блинкен.

Заявление госсекретаря прозвучало на фоне приказа министра обороны США Ллойда Остина об увеличении военного присутствия в регионе. По словам главы Пентагона, официальные лица США озабочены эскалацией насилия на Ближнем Востоке после убийства политического лидера боевиков ХАМАС в Иране.

Напомним, что ХАМАС уже назначил нового лидера вместо Исмаила Хании, недавно убитого в Тегеране. Им стал 61-летний Яхью Синвар.

По утверждению Блинкена, новый лидер группировки Синвар имеет соответствующие полномочия по достижению указанного соглашения о прекращении огня.

"На самом деле он был и остается главным решающим фактором, когда дело доходит до прекращения огня. Только он сейчас решает, двигаться ли вперед с прекращением огня, которое явно поможет многим палестинцам", – уточнил госсекретарь.

Как сообщал OBOZ.UA, Блинкен еще в июле говорил о "финишной прямой" в указанных переговорах. Правда, это было еще до ликвидации в Тегеране Исмаила Хании.

Напомним, что переговоры в Катаре начались с соответствующего предложения США. Действующий американский президент Байден изложил подробное предложение сторонам о прекращении огня и освобождении заложников.

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