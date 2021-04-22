В мире забили тревогу из-за рекордного роста CO₂: Байден пообещал сократить выбросы, ввязавшись в "противостояние" с Китаем

США обязались сократить выбросы углерода на 50% к концу этого десятилетия, в то время как Международное энергетическое агентство (IEA) объявило, что 2021-й может стать вторым самым "разрушительным" годом в истории по количеству выбросов CO₂ в атмосферу.

Такие заявления прозвучали во время международного онлайн-саммита по борьбе с изменением климата в четверг, 22 апреля, передает La Repubblica. Встреча началась с обещания американского президента Джо Байдена – Штаты, по его словам, в течение девяти лет в два раза уменьшат выбросы CO₂ по сравнению с показателями 2005 года.

Это почти вдвое больше, чем обещал экс-президент Барак Обама, подписывая Парижские соглашения в 2015 году.

"Если Америка сдержит это обещание, то внесет свой вклад в ограничение глобального потепления 1,5 градусами – максимальным порогом, указанным научным сообществом и принятым в Парижских соглашениях. Но достижение цели зависит от многих условий", – сказано в материале.

Во-первых, даже если США действительно смогут достичь цели, обозначенной Байденом, то изменение климата зависит и от других стран. Китай, к примеру, по сравнению с Соединенными Штатами выбрасывает вдвое больше CO₂.

Представитель Республиканской партии, депутат Гаррет Грейвс, который является лидером оппозиции в парламентском комитете по климату, отметил: "Все, что мы делаем, будет четыре раза отменено китайцами, если они не остановят свой бесконтрольный рост выбросов".

Международное энергетическое агентство также сообщило, что причина ухудшения этой экологической проблемы состоит в основном в росте количества выбрасываемого CO₂ в азиатском регионе, особенно в Китае.

По оценкам AIE, количество углерода в конце года может увеличиться до 33 миллиардов, что является самым большим скачком с 2010 года.

С восстановлением азиатской и американской экономик в 2021 году (после падения в 2020-м из-за пандемии) потребление энергии должно вырасти на 4,5%, вернувшись к историческому рекорду 2014 года. Проблема в том, что наиболее динамичная часть мировой экономики (Китай и страны Азии) соответственно увеличит потребление угля, как ожидается, на 4,5%. Небольшой рост потребления угля эксперты прогнозируют также в Европе и США.

"Учитывая эти прогнозы, позиция Китая еще более важна. Си Цзиньпин заявил, что его страна "достигнет пика выбросов в 2030 году и с этого момента они начнут снижаться", что означает, что в течение следующих девяти лет ситуация будет ухудшаться во всем мире", – заявили журналисты.

Еще один гигант, выбросы углерода которого продолжают расти, – Индия. Несмотря на то, что эпицентром проблемы является Китай, Индия может "наверстать упущенное", сказано в материале.

Еще одним неоднозначным героем саммита в La Repubblica назвали президента РФ Владимира Путина.

"У России очень маленькая экономика по сравнению с США, Китаем, Европейским Союзом и Индией. Однако это один из крупнейших экспортеров ископаемого топлива. Россия также получает выгоду от изменения климата: таяние льда в Арктике открыло для Москвы новые экономические возможности, такие как судоходные маршруты для транспортировки сжиженного природного газа", – пояснили журналисты.

В свою очередь Бразилия просила миллиард долларов помощи для сокращения вырубки лесов на 40%. Индия также настаивает на получении ежегодной помощи в развивающимися странами размере 100 миллиардов долларов.

США уже выделили 1,2 миллиарда на эту проблему и обещали заплатить еще 2 миллиарда в Зеленый климатический фонд для бедных стран.

"Парадокс для Соединенных Штатов заключается в следующем: чем больше они инвестируют в возобновляемые источники энергии, тем больше они обогащают своего великого соперника. По крайней мере, в краткосрочной перспективе от этого противоречия никуда не деться", – отметили в статье.

Так, Китай, "применяя противоречивые методы", добился подавляющего превосходства в производстве недорогих солнечных панелей, а также материалов и компонентов, необходимых для них. Например, 80% поликремния (материала, используемого во многих солнечных панелях для поглощения энергии), поступает из КНР.

До 30% мирового спроса на солнечные панели приходится на Соединенные Штаты и ЕС, но их собственные производственные мощности ослабли именно в результате конкуренции со стороны Китая. Многие американские компании в этих отраслях вообще обанкротились.

Еще больше усложняет ситуацию то, что большинство производителей солнечных панелей (или их компонентов) в Китае владеют заводами в районе Синьцзян, которые обвиняют в эксплуатации труда заключенных.

"Экономическая проблема возобновляемых источников энергии пересекает драму прав человека... Но если Байден намерен достичь цели по производству всей американской электроэнергии из возобновляемых источников к 2035 году, Соединенным Штатам придется более чем вдвое ускорить установку новых солнечных панелей. В краткосрочной перспективе это означает усиление гегемонии Китая в этом секторе", – заявили в La Repubblica.