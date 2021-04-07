Регулятор ЕС не подтвердил заявление о связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Мирослав Семенюк Мир 10:24, 7.04.2021 Обновлено: 10:35, 7.04.2021

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) опровергли заявление их высокопоставленного представителя Марко Кавалери о связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом.

Как пишет The Guardian, в EMA заявили, что "еще не пришли к выводу, а исследование на данный момент продолжается".

Свои выводы регулятор ЕС обещает обнародовать в среду или четверг.

Британское Агентство регулирования лекарственных средств и медицинских препаратов (MHRA) также продолжает исследования в этом направлении и пока не имеет подтверждения того, что образование тромбов связано с вакциной AstraZeneca.

Напомним, 6 апреля глава отдела по вакцинам EMA Марко Кавалери в интервью газете Il Messaggero заявил о связи вакцины от коронавируса AstraZeneca и последующего образования тромбов.

"Среди вакцинированных больше случаев тромбоза головного мозга у молодежи, чем мы ожидали", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее в AstraZeneca заверили, что их вакцина является безопасной, а подтверждений увеличения риска возникновения тромбов после ее применения – нет.

  • Регулятор ЕС также заявлял об отсутствии доказательств связи между тромбозами и вакциной AstraZeneca.

  • Среди 17 миллионов вакцинированных в Европе было всего 37 сообщений о тромбах. Эксперты уверяют, что этот показатель намного ниже ожидаемого уровня.

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