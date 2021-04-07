Регулятор ЕС не подтвердил заявление о связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) опровергли заявление их высокопоставленного представителя Марко Кавалери о связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом.

Как пишет The Guardian, в EMA заявили, что "еще не пришли к выводу, а исследование на данный момент продолжается".

Свои выводы регулятор ЕС обещает обнародовать в среду или четверг.

Британское Агентство регулирования лекарственных средств и медицинских препаратов (MHRA) также продолжает исследования в этом направлении и пока не имеет подтверждения того, что образование тромбов связано с вакциной AstraZeneca.

Напомним, 6 апреля глава отдела по вакцинам EMA Марко Кавалери в интервью газете Il Messaggero заявил о связи вакцины от коронавируса AstraZeneca и последующего образования тромбов.

"Среди вакцинированных больше случаев тромбоза головного мозга у молодежи, чем мы ожидали", – подчеркнул он.

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