Регулятор ЄС не підтвердив заяву про зв'язок між вакциною AstraZeneca і тромбозом
В Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) спростували заяву їхнього високопоставленого представника Марко Кавалері про зв'язок між вакциною AstraZeneca і тромбозом.
Як пише The Guardian, в EMA заявили, що "ще не дійшли висновку, і дослідження на цей момент ще триває".
Свої висновки регулятор ЄС обіцяє оприлюднити в середу або четвер.
Британське Агентство регулювання лікарських засобів і медичних препаратів (MHRA) також продовжує дослідження в цьому напрямі і поки не має підтвердження того, що утворення тромбів пов'язане з вакциною AstraZeneca.
Нагадаємо, 6 квітня глава відділу з вакцин EMA Марко Кавалері в інтерв'ю газеті Il Messaggero заявив про зв'язок вакцини від коронавірусу AstraZeneca і подальшого утворення тромбів.
"Серед вакцинованих більше випадків тромбозу головного мозку в молоді, ніж ми очікували", – підкреслив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше в AstraZeneca запевнили, що їхня вакцина є безпечною, а доказів збільшення ризику виникнення тромбів після її застосування немає.
Регулятор ЄС також заявляв про відсутність доказів зв'язку між тромбозами і вакциною AstraZeneca.
Серед 17 мільйонів вакцинованих у Європі було всього 37 повідомлень про тромби. Експерти запевняють, що цей показник набагато нижчий від очікуваного рівня.