'Разжигание расовой ненависти': в Азербайджане отреагировали на иск Армении в суд ООН

В Азербайджане отреагировали на то, что Армения подала против государства иск в Международный суд ООН из-за притеснений прав армян в Нагорном Карабахе. Ереван требует, чтобы суд назначил временные меры и обязал Баку их выполнить, однако в Азербайджане считают этот иск "совершенно безосновательным и абсурдным".

Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает местное издание Report. Он считает, что эти иски Армении якобы направлены на разжигание расовой ненависти к азербайджанцам.

В МИД отметили, что такие действия Армении "совершенно неприемлемы" и обвинили Ереван в том, что он якобы не отказывается от попыток посягательства на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Также в Баку выдали, что Армения злоупотребляет Международным судом, чтобы реализовывать свою "коварную политическую повестку".

Видео дня

"Только за этот год Армения обращается в суд уже в третий раз. Отметим, что из трех ходатайств, поданных Арменией в январе, два были отклонены, одна удовлетворена частично, а поданные в мае ходатайства были единогласно отклонены судьями. Азербайджанская сторона представит суду позицию, в которой будут отражены последовательные ответы на эти новые необоснованные претензии Армении", – сказал Гаджизаде.

Ранее стало известно, что Армения подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана, обвиняя Баку в притеснениях прав армян в Нагорном Карабахе. В Ереване требуют, чтобы Азербайджан обязали воздерживаться от "карательных действий против нынешних или бывших политических представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ подписал президент непризнанной республики Самвел Шахраманян. Эта капитуляция стала результатом сентябрьской антитеррористической операции, проведенной Азербайджаном.

– 28 сентября в Азербайджане взяли под стражу гражданина Армении Рубена Варданяна, бывшего "госминистра" непризнанного Нагорного Карабаха. В этот же день "экс-министр иностранных дел" так называемого Арцаха Давид Бабаян сообщил о решении сдаться властям Азербайджана добровольно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!