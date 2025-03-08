Разрушены мосты и дороги: в Аргентине в результате наводнения погибли по меньшей мере 10 человек. Фото и видео

В пятницу, 7 марта, в Аргентине, из-за сильных дождей, началось наводнение. В результате стихийного бедствия, в портовом городе Баия-Бланка, погибли по меньшей мере 10 человек, эвакуированы более 1300 тысяч человек.

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Об этом сообщает Reuters. В провинции свою работу прекратил аэропорт, а некоторые подъездные пути были серьезно повреждены, значительная часть города уже находится под водой.

Как пишет издание, в городе выпала четырехмесячная норма осадков, что повлекло за собой разрушение мостов и обрушение асфальтовых дорог. В последний раз такое наблюдалось в 1930 году.

"Все имеющиеся ресурсы задействованы вместе с муниципальными командами, правительством провинции, военно-морским флотом и аргентинской армией для оказания помощи", – сообщили власти Баия-Бланка на X.

Вода также затопила местную больницу, в результате стихийного бедствия пришлось спасать матерей с младенцами.

"Президент Хавьер Милей отменил свои запланированные мероприятия в провинции Мендоса в субботу, сообщил пресс-секретарь Мануэль Адорни. Он не сказал, поедет ли Милей в город. Министр экономики Луис Капуто заявил в эфире X, что правительство санкционировало 10 миллиардов песо (9,2 миллиона долларов) финансовой помощи для Баия-Бланка, где проживают 300 000 жителей провинции Буэнос-Айрес", – отметило издание.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале января стало известно, что сильные ливни в Саудовской Аравии затопили священные города Мекку и Медину. В грязной воде оказались автомобили и малоэтажные дома. Из-за наводнения власти объявили красный уровень опасности и закрыли все общественные места. Специалисты говорят, что ливни и наводнения не редкое явление в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива, особенно зимой.

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