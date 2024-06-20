'Разрушение глобальных правил': в ОП указали на опасность из-за договора Путина и Ким Чен Ына

Договор о стратегическом военном партнерстве, который подписали российский диктатор Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын, нагло обнуляет все международные ограничения против КНДР. Молчание ООН и других организаций по этому договору чрезвычайно красноречиво.

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Так отреагировал на визит Путина в Пхеньян и заключение договора между этими странами советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. На своем аккаунте в социальной сети Х он отметил, что документ, заключенный диктаторами, является "демонстративным пактом о совместном разрушении глобальных правил и организации массовых убийств мирных жителей других стран".

"Это односторонний и наглый обнуляющий удар по всему пакету международных решений, резолюций и ограничений, наложенных на КНДР", – написал Подоляк.

Представитель ОП отметил, что заключение договора между Путиным и Ким Чен Ыном говорит о том, что инструменты запрета больше не работают и правил практически не существует.

Также он обратил внимание на молчание ООН и других международных организаций, которые должны контролировать выполнение санкций. Это молчание Подоляк назвал "оглушительно громким".

"На таком откровенном фоне молчание ООН и других организаций, ответственных за эффективный контроль за выполнением санкций, выглядит крайне красноречиво, я бы сказал "оглушительно громко". Что дальше? Что такое глобальное беззаконие? И теперь что такое "резолюция ООН"?" – добавил Подоляк.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 19 июня Путин прибыл в Северную Корею с государственным визитом, впервые за 24 года. В Пхеньяне он провел встречу тет-а-тет с главой КНДР Ким Чен Ином.

– Во время визита РФ и КНДР заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Договор предусматривает взаимную военную помощь в случае агрессии против одного из участников.

– Кроме того, Ким Чен Ын заявил о "полной поддержке" войны России против Украины. Ведь на украинской земле Россия якобы "защищает" свои суверенитет, территориальную целостность и интересы безопасности.

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