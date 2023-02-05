'Разный уже масштаб': Пионтковский оценил вероятность вторжения РФ в Молдову. Видео

В России намекнули, что следующей мишенью для агрессии после Украины станет Молдова. Однако, как показывает практика, вероятность успеха захвата этой территории, минимальная.

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Оценку угрозы вторжения страны-агрессора РФ в Молдову дал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский. Он прокомментировал слова главы МИД государства-террориста Сергея Лаврова и заявил, что это всего лишь мечты (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Чтобы воспринимать такие угрозы серьезно, нужно чтобы Путин дошел до Приднестровья. Но что он собирался делать в феврале-марте-апреле, а сейчас он мечтает о Бахмуте. Все таки разный уже масштаб", – сказал эксперт.

Пионтковский отметил, что Кремль живет в своем отдельном "сумасшедшем доме". По его словам, настолько глупыми заявлениями руководство РФ и ее пропаганда вызывают лишь ненависть к себе со стороны государств бывшего СССР.

Напомним: у главного российского "дипломата" возникли претензии к президенту Молдовы Майе Санду и "недемократичности" прихода к власти проевропейского правительства в этой стране.

При этом несколько месяцев назад Лавров уже угрожал официальному Кишиневу из-за своего вооруженного анклава в Приднестровье. Глава МИД РФ заговорил о правах русскоязычных в Молдове и пообещал "защитить" и их.

"Мы сделаем все, чтобы интересы русскоязычного населения Молдовы и Приднестровья не пострадали никоим образом. Не будем также забывать, что, кроме Приднестровья, в Молдове есть Гагаузия, которая также претендует на особый статус и уже имеет определенные элементы этого особого статуса", – сказал тогда Лавров.

OBOZREVATEL сообщал, что глава МИД Молдовы Нику Попеску заявил, что его государство ждет победы Украины, чтобы "мирно урегулировать приднестровский конфликт". Власти страны считают, что после победы Украины Кишинев сможет добиться вывода из Приднестровья войск России.

Директор Службы разведки и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что Россия намерена вторгнуться в страну. Произойти это может уже в 2023 году.

По его словам, дальнейший ход ситуации будет зависеть от войны в Украине. Он добавил, что анализируются несколько сценариев, в которых Москва попытается включить наземное вторжение через север Украины в направлении Молдовы.