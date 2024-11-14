Раздались взрывы, есть жертва: в Бразилии произошел теракт накануне саммита G20. Видео

Накануне саммита G20, запланированного на 18-19 ноября, в Бразилии произошел теракт. Злоумышленник пытался проникнуть в здание Верховного суда Бразилии.

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Не сумев пробраться внутрь помещения, мужчина покончил с собой, взорвав бомбу у здания суда. Об этом сообщает Reuters.

Взрывы произошли в районе Площади трех властей – знаковой площади в Бразилиа, соединяющей основные здания трех ветвей федерального правительства Бразилии.

Теракт вызвал обеспокоенность в связи с безопасностью перед встречей в стране лидеров стран G20. Взрывы произошли за пять дней до встречи глав государств в Рио-де-Жанейро, за которой последует государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в столицу Бразилии.

Первый из двух взрывов прогремел вечером 13 ноября на парковке возле здания суда. Второй взрыв прогремел через несколько секунд перед зданием суда, где было найдено тело мужчины.

Вице-губернатор федерального округа Селина Леао заявила, что мужчина покончил с собой с помощью взрывчатки после попытки войти в Верховный суд. Она сказала, что у злоумышленника была машина неподалеку, в которой прогремел взрыв в багажнике. Чиновница надеется, что это было одиночное преступление.

"Это мог быть волк-одиночка, как и другие, которых мы видели по всему миру. Мы рассматриваем это как самоубийство, поскольку была только одна жертва. Но расследование покажет, так ли это было на самом деле", – добавила чиновница.

Правоохранители проводили идентификацию погибшего, столкнувшись с риском наличия дополнительных взрывчатых веществ на теле. Полиция направила на площадь в самом центре бразильской столицы отряд саперов с роботом-сапёром для расследования взрывов. Правоохранители оцепили площадь, заблокировали подъезды и провели тщательное обследование территории вокруг суда.

Напомним, Россия тестировала возможность организации терактов на борту пассажирских самолетов, совершавших рейсы из Европы в США и Канаду. Были обнаружены зажигательные устройства и задержаны подозреваемые.

Ранее сообщалось, что Россия расширяет разведывательные операции в Мексике. Цель Москвы – шпионаж и усиление пропаганды, направленной на подрыв позиций США и поддержки Украины.

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