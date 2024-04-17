Рассматривать два пакета отдельно: спикер Джонсон сказал, когда вынесет на голосование помощь Украине и Израилю

Палата представителей США будет голосовать за помощь Украине и Израилю в субботу, 20 апреля. Отмечается, что два пакета помощи будут рассмотрены отдельно.

Об этом сообщил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, передает Reuters. Кроме того, комитет по внутреннему распорядку также опубликует текст отдельного законопроекта о безопасности границ.

Джонсон также добавил, что тексты четырех законопроектов о предоставлении помощи Украине, Израилю и Индийско-Тихоокеанскому региону будут представлены "вскоре сегодня". Последний с "другими мерами противостояния России, Китая и Ирана" будет опубликован позже того же дня.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В понедельник, 15 апреля, в США состоялась закрытая встреча фракции республиканцев в Палате представителей (нижняя палата американского парламента). По ее итогам спикер Майк Джонсон обнародовал план помощи Украине, Израилю и Тайваню – на голосование должны вынести четыре отдельных законопроекта.

– В администрации президента США Джо Байдена в очередной раз призвали Палату представителей рассмотреть законопроект, включающий дополнительную помощь для Израиля и Украины. Это самый быстрый и простой способ помочь странам пополнить системы ПВО.

– В то же время в Белом доме настаивают, что Соединенным Штатам в сложившихся обстоятельствах не стоит разделять поддержку Украины и Израиля на различные законопроекты.

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